إعلان الفائزين بجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أمس، أسماء الفائزين بجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي بفروعها (التفعيلة والعمودي والنثر). جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الندوة، تحدث خلاله بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين.

وأعلن خلال المؤتمر عن الفائزين في الجائزة، حيث فاز الشاعر محمد حامد عبدالله العياف (الأردن) بفرع الشعر العمودي عن قصيدته ((ترنيمة أخرى لوجه الحياة)). وفي فرع شعر التفعيلة فاز الشاعر إبراهيم عيسى محمد علي (اليمن) عن قصيدته ((الأسوار)). وفي شعر النثر فاز الشاعر محمد عبدالله سليمان التركي (السعودية) عن قصيدته ((تعليمات الحصول على بيت شاعر)).

وأكد بلال البدور أن الندوة أعلنت قبل عامين استحداث جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، بهدف دعم وتحفيز الشعراء في مختلف مجالات الشعر، مشيراً إلى أن جوائز الشعر على المستوى العربي كثيرة وبعضها يكرم ديوان الشعر، ولكن جائزة الندوة تكرم القصيدة.

وأشار البدور إلى أن الدورة الأولى للجائزة كانت باسم الشاعر سلطان بن علي العويس، أما هذه الدورة (الثانية) فقد أطلق عليها اسم الشاعر حمد خليفة أبو شهاب تكريماً لما بذله وقدمه في الساحة الشعرية والثقافية.

من جهته، أكد علي عبيد الهاملي أن جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي رغم حداثتها إلا أنها ولدت كبيرة، من خلال الأعداد الكبيرة المشاركة، ففي الدورة الثانية تضاعف عدد المشاركين عن عددهم في الدورة الأولى، وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1234 مشاركاً، توزعت على النحو التالي 576 مشاركاً في الشعر العمودي، 304 مشاركين في شعر التفعيلة، و354 مشاركاً في شعر النثر.

وقامت اللجنة أولاً باختيار 10 قصائد من كل فرع للجائزة رأت أنها أفضل ما قُدم للجائزة، وقد كانت هذه القصائد العشر متقاربة في جودتها. ثم تم انتقاء قصيدة فائزة لكل فرع وهي تلك التي جاءت لتقدم أسلوباً أنيقاً في الكتابة، مكتمل البيان والبديع.

أما عن مراحل التقييم فقد تم فرز القصائد المستوفاة للشروط وتصنيفها حسب مستواها العام حسب القيمة الفنية وأسلوبها الأدبية ومحتواها ومدى ملاءمتها لروح العصر.

ونالت قصيدة ((ترنيمة أُخرى لوجه الحياة)) المركز الأول بفرع الشعر العمودي، حيث كان اختيار العنوان مناسباً للمضمون ومعبراً عن المحتوى بوضوحه ورمزيته. وقد اتبع في ترشيح القصيدة الفائزة في فرع قصيدة التّفعيلة، مقاييسَ منها: التمكّن الإيقاعي وما فيه من جدة تغني الشّكل، وتثري المغنى.

وقد فاز بهذا الفرع الشاعر إبراهيم عيسى محمد علي (اليمن) عن قصيدته ((الأسوار))، لما تشتمل عليه القصيدة من وعي بأنساق الحداثة الشّعريّة. وفي شعر النثر حيث فاز بهذه الجائزة الشاعر محمد عبدالله سليمان التركي (السعودية) عن قصيدته ((تعليمات الحصول على بيت شاعر))، أرتأت اللجنة أن القصیدة اختارت قالباً سردیاً قائماً على الإرشاد التهكمي أو ((النشرة التحذیریة))، وقد نجحت في استثمار ھذا الشكل لبناء نص شعري فريد.