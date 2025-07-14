الاتحاد للطيران تنقل 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول

الاتحاد للطيران تنقل 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة بشأن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر يونيو، استقبلت الناقلة 1.8 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88% مقارنة بـ86% في مايو 2024. ويضم أسطول الاتحاد للطيران حالياً 101 طائرة.
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