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الاتحاد للطيران تنقل 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول

الاتحاد للطيران تنقل 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول

2025-07-14 07:16:17
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مع ارتفاع معدل الحمولة من 85% إلى 87%.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة بشأن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر يونيو، استقبلت الناقلة 1.8 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88% مقارنة بـ86% في مايو 2024. ويضم أسطول الاتحاد للطيران حالياً 101 طائرة.

MENAFN14072025000110011019ID1109800157

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