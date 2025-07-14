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سمك يلهم الباحثين علاجاً لفقدان السمع
(MENAFN- Al-Bayan) كشف باحثون في معهد ستويرز للأبحاث الطبية في ولاية ميزوري الأمريكية عن آلية جينية جديدة تنظّم تجدد الخلايا الحسية في سمك الزرد، والتي تُشبه خلايا الأذن الداخلية للإنسان، ما قد يمهد الطريق لفهم أعمق لآليات الشفاء واستلهام علاج لفقدان السمع لدى البشر.
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