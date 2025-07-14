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سمك يلهم الباحثين علاجاً لفقدان السمع

سمك يلهم الباحثين علاجاً لفقدان السمع

2025-07-14 07:16:16
(MENAFN- Al-Bayan) كشف باحثون في معهد ستويرز للأبحاث الطبية في ولاية ميزوري الأمريكية عن آلية جينية جديدة تنظّم تجدد الخلايا الحسية في سمك الزرد، والتي تُشبه خلايا الأذن الداخلية للإنسان، ما قد يمهد الطريق لفهم أعمق لآليات الشفاء واستلهام علاج لفقدان السمع لدى البشر.

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