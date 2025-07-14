مودريتش إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد

MENAFN - Al-Bayan) يستعد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش البالغ من العمر 39 عاماً لمغامرة جديدة بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، ساعياً لمساعدة بطل أوروبا سبع مرات في استعادة أمجاده بعد موسم ماضٍ مخيب للآمال. وصل مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 إلى إيطاليا، أمس، لإجراء الفحص الطبي مع ميلان بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد استمرت 13 عاماً. ومن المنتظر أن يوقع لاعب الوسط الكرواتي على تعاقد لمدة عام مع خيار التمديد لموسم ثانٍ.

نشأ مودريتش على تشجيع ميلان منذ الطفولة، لأنه كان يضم بين صفوفه، قدوته ومواطنه الكرواتي، زفونيمير بوبان.

وأعلن مودريتش في مايو الماضي أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد المساهمة في فوز الفريق بـ28 لقباً، وهي 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.