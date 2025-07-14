مودريتش إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد

مودريتش إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد
نشأ مودريتش على تشجيع ميلان منذ الطفولة، لأنه كان يضم بين صفوفه، قدوته ومواطنه الكرواتي، زفونيمير بوبان.
وأعلن مودريتش في مايو الماضي أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد المساهمة في فوز الفريق بـ28 لقباً، وهي 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
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