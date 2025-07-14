"عمومية الطائرة" تعتمد التعديلات للنظام الأساسي

MENAFN - Al-Bayan) اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من أصل 19 عضواً في الجمعية العمومية، فيما تغيب ممثلو أندية حتا والذيد والمدام وعجمان.

وأكد الدرمكي أن إصدار وزارة الرياضة للدليل الاسترشادي للحوكمة جاء بهدف وضع رؤية شاملة للرياضة الإماراتية وتفسير مواد النظام الأساسي، موضحاً أنه تم تعميم النظام الأساسي المعدل وفقا للائحة الاسترشادية على الأندية الأعضاء لدراستها وإبداء الملاحظات، قبل مناقشتها واعتماد التعديلات المقترحة.