عبدالله النقبي: لاعبو "خورفكان للمعاقين" كانوا على قدر المسؤولية

عبدالله النقبي: لاعبو "خورفكان للمعاقين" كانوا على قدر المسؤولية
كما أكد عبدالعزيز الحمادي رئيس لجنة الشؤون الرياضية ورعاية الموهوبين، أن هذا التتويج يُعد تتويجاً لنهج مستدام في رعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن النادي وضع رؤية واضحة للنهوض بالمستوى الفني والبدني للاعبين منذ بداية الموسم.
في حين، تقدم عبدالله الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في تحقيق الإنجاز، قائلاً: أشكر أبطالنا اللاعبين الذين رفعوا اسم النادي عالياً، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف المستحيل.
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