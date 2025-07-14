عبدالله النقبي: لاعبو "خورفكان للمعاقين" كانوا على قدر المسؤولية

MENAFN - Al-Bayan) أعرب عبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين عن سعادته بتتويج نادي خورفكان للمعاقين بطلاً لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة لموسم 2025 للموسم الرابع على التوالي، بعد فوزه في النهائي على نادي دبي لأصحاب الهمم، موضحاً أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً بطولياً يعكس التحضير الجيد، والعمل الجماعي، والروح القتالية العالية، كما أبدى لؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس الإدارة فخره واعتزازه، وقال: ما تحقق لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة عمل جماعي متكامل امتد على مدار أشهر، تخلله الكثير من التحديات والتضحيات من اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، ونحن فخورون بما قدموه.

كما أكد عبدالعزيز الحمادي رئيس لجنة الشؤون الرياضية ورعاية الموهوبين، أن هذا التتويج يُعد تتويجاً لنهج مستدام في رعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن النادي وضع رؤية واضحة للنهوض بالمستوى الفني والبدني للاعبين منذ بداية الموسم.

في حين، تقدم عبدالله الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في تحقيق الإنجاز، قائلاً: أشكر أبطالنا اللاعبين الذين رفعوا اسم النادي عالياً، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف المستحيل.