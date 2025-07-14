نخبة الرماة المحترفين والهواة يشاركون في البطولة الصيفية المفتوحة بالذيد

MENAFN - Al-Bayan) افتتحت بطولة الرماية الصيفية المفتوحة التي ينظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي، مساء أول من أمس، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، وتضم منافسات متنوعة تجمع بين نخبة من الرماة المحترفين والهواة من مختلف إمارات الدولة، حيث يتنافس المشاركون ضمن فئات عمرية متعددة، في أجواء يسودها التحدي والانضباط والروح الرياضية العالية. وستُختتم البطولة بحفل كبير يتخلله تكريم الفائزين في مختلف الفئات، وتوزيع الجوائز والميداليات التقديرية.

حضر حفل الافتتاح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وراشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أمين السر العام، وسيف بن دلوان الكتبي، ومالك مصبح الكتبي، وخليفة بن هويدن الكتبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن تنظيم بطولة الرماية يأتي في إطار خطة النادي لتعزيز الرياضات النوعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الهوايات المفيدة بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشباب وتنمية مهاراتهم في بيئة تنافسية آمنة ومحفزة.