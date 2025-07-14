نخبة الرماة المحترفين والهواة يشاركون في البطولة الصيفية المفتوحة بالذيد
حضر حفل الافتتاح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وراشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أمين السر العام، وسيف بن دلوان الكتبي، ومالك مصبح الكتبي، وخليفة بن هويدن الكتبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن تنظيم بطولة الرماية يأتي في إطار خطة النادي لتعزيز الرياضات النوعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الهوايات المفيدة بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشباب وتنمية مهاراتهم في بيئة تنافسية آمنة ومحفزة.
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