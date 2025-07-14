4 مواجهات جديدة في نزال "يو إف سي" بأبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) شهد جدول منافسات ليلة النزال من ((يو إف سي))، المقررة إقامتها في أبوظبي 26 يوليو الجاري، إضافة أربعة نزالات جديدة، ما يعزز من جاذبية الفعالية ويضمن لعشاق الرياضات القتالية تجربة حافلة بالتشويق. وتتجه أنظار الجمهور إلى النزال المرتقب لنجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى، الذي يستعد للعودة إلى حلبة النزال ومواجهة ستيفن نجوين المقيم في دالاس، حيث يتطلع كلاهما لتحقيق فوزه الأول في ((يو إف سي)).

كما يتضمن جدول المنافسات نزالاً منتظراً ضمن فئة وزن الويلتر بين مسلم ساليخوف، البالغ من العمر 41 عاماً، وكارلوس ليال، المقلب بلقب الأسد والذي يصغر منافسه بعشر سنوات. ومن المتوقع أن تحتضن الحلبة نزالاً ضارياً؛ حيث يشتهر ساليخوف، المعروف بلقب ملك الكونج فو، بأنه أحد أمهر اللاعبين وأكثرهم خطورة في هذه الفئة، في حين يتميز ليال بأسلوبه الهجومي وجرأته الشديدة.

وفي منافسات السيدات، تستعد النجمتان البرازيليتان أماندا ريباس وتاباثا ريتشي لخوض نزال مرتقب، حيث تمتلك كلتاهما خبرة كبيرة في رياضتيّ الجودو والجوجيتسو، كما تتمتعان بقدرة متكافئة على الصمود وتوجيه اللكمات، وتعود ريباس إلى خوض النزالات في أبوظبي وفي جعبتها إنجازات بارزة، فقد سبق لها أن حققت انتصاراً في فعالية جزيرة النزال من يو إف سي في أبوظبي 2020. وتسعى الرياضية المخضرمة إلى الاستفادة من خبرتها على حلبات النزال في دولة الإمارات لتحقيق الأفضلية على منافستها والظفر بالفوز، إلا أنها تواجه تحدياً صعباً يتمثل في أسلوب ريتشي الذي يعتمد على توجيه الضربات السريعة والسيطرة على مجريات النزال.

كما أُضيفت مؤخراً إلى جدول النزالات مواجهة مرتقبة في وزن البانتام بين دامون بلاكشير وديفي جرانت. ومن جهته، يدخل بلاكشير النزال بمعنويات كبيرة بعد انتصاره في ثلاث مباريات متتالية، بينما حقق جرانت الفوز في ثلاثٍ من أصل النزالات الأربعة الأخيرة له، الأمر الذي يَعدُ عشاق اللعبة بأمسية مفعمة بالتحدي في أبوظبي.