4 مواجهات جديدة في نزال "يو إف سي" بأبوظبي

4 مواجهات جديدة في نزال "يو إف سي" بأبوظبي
كما يتضمن جدول المنافسات نزالاً منتظراً ضمن فئة وزن الويلتر بين مسلم ساليخوف، البالغ من العمر 41 عاماً، وكارلوس ليال، المقلب بلقب الأسد والذي يصغر منافسه بعشر سنوات. ومن المتوقع أن تحتضن الحلبة نزالاً ضارياً؛ حيث يشتهر ساليخوف، المعروف بلقب ملك الكونج فو، بأنه أحد أمهر اللاعبين وأكثرهم خطورة في هذه الفئة، في حين يتميز ليال بأسلوبه الهجومي وجرأته الشديدة.
وفي منافسات السيدات، تستعد النجمتان البرازيليتان أماندا ريباس وتاباثا ريتشي لخوض نزال مرتقب، حيث تمتلك كلتاهما خبرة كبيرة في رياضتيّ الجودو والجوجيتسو، كما تتمتعان بقدرة متكافئة على الصمود وتوجيه اللكمات، وتعود ريباس إلى خوض النزالات في أبوظبي وفي جعبتها إنجازات بارزة، فقد سبق لها أن حققت انتصاراً في فعالية جزيرة النزال من يو إف سي في أبوظبي 2020. وتسعى الرياضية المخضرمة إلى الاستفادة من خبرتها على حلبات النزال في دولة الإمارات لتحقيق الأفضلية على منافستها والظفر بالفوز، إلا أنها تواجه تحدياً صعباً يتمثل في أسلوب ريتشي الذي يعتمد على توجيه الضربات السريعة والسيطرة على مجريات النزال.
كما أُضيفت مؤخراً إلى جدول النزالات مواجهة مرتقبة في وزن البانتام بين دامون بلاكشير وديفي جرانت. ومن جهته، يدخل بلاكشير النزال بمعنويات كبيرة بعد انتصاره في ثلاث مباريات متتالية، بينما حقق جرانت الفوز في ثلاثٍ من أصل النزالات الأربعة الأخيرة له، الأمر الذي يَعدُ عشاق اللعبة بأمسية مفعمة بالتحدي في أبوظبي.
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