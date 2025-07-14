فحوصات طبية تجهز قضاة الملاعب للموسم الجديد

MENAFN - Al-Bayan) أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم، الفحوصات الطبية لقضاة الملاعب، التي أجريت بالتعاون مع شركة رويال هيلث الشريك الطبي للاتحاد، وفقاً لأعلى المعايير الطبية المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي.

إشراف

وخضع جميع حكام كرة القدم للفحوصات على مدار الأيام 10 و11 و12 يوليو الجاري في مركز هيلث واي الطبي في العاصمة أبوظبي، والمستشفى التشيكي في مدينة العين، والمنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

تحضير

وتهدف هذه الفحوصات التي تُجرى قبل فترة التحضير للموسم الجديد إلى التأكد من الحالة الصحية لقضاة الملاعب، الذين يستعدون لمعسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في تركيا خلال الشهر الجاري.