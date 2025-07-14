فحوصات طبية تجهز قضاة الملاعب للموسم الجديد
إشراف
وخضع جميع حكام كرة القدم للفحوصات على مدار الأيام 10 و11 و12 يوليو الجاري في مركز هيلث واي الطبي في العاصمة أبوظبي، والمستشفى التشيكي في مدينة العين، والمنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
تحضير
وتهدف هذه الفحوصات التي تُجرى قبل فترة التحضير للموسم الجديد إلى التأكد من الحالة الصحية لقضاة الملاعب، الذين يستعدون لمعسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في تركيا خلال الشهر الجاري.
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