في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشروع إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ يزرع الصمود ويحصد الأمل

في الصباح الباكر، تمتد الحقول على مدّ البصر، تتلألأ تحت نور الشمس الخافت. وفي مقاطعات كويلو وكاساي وتشوبو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستعيد المجتمعات الريفية أراضيها بطاقة متجددة. هنا، يروي كل ثلم في الأرض قصة صمود وأمل.

لطالما ظلت هذه الأراضي الخصبة حبيسة حلقة مفرغة: بذور رديئة الجودة، وفرص محدودة للحصول على الأسمدة، وتقنيات زراعية متخلفة، وغلة منخفضة، ودخل غير مستقر. تُجبر زراعة الكفاف التقليدية الأسر على البقاء يومًا بيوم، معرضةً لصدمات المناخ وأزمات الغذاء.

لكن كل شيء تغير منذ إطلاق مشروع إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ (PURPA)، الذي يُنفذ كجزء من المرفق الأفريقي لإنتاج الغذاء في حالات الطوارئ التابع للبنك الأفريقي للتنمية . والهدف من ذلك هو استعادة إنتاج الغذاء في المناطق الريفية الأكثر ضعفًا في وقت قياسي. وفي صميم المشروع، شكّلت عمليات التوزيع الضخمة للبذور والمدخلات الزراعية نقطة تحول حاسمة:



تم توزيع أكثر من 325 طن من الأرز، و388 طن من الذرة، و1.4 مليون متر طولي من شتلات الكسافا، متجاوزةً التوقعات الأولية بكثير. تم الوصول إلى 49,749 أسرة زراعية، غالبيتها من النساء، غالبًا في الخطوط الأمامية لإطعام منازلهن.

وفي القرى، تعكس الشهادات أملًا متجددًا، إذ، ولأول مرة، عادت الحياة إلى الحقول، وجرى زراعتها، ويبدو الحصاد واعدًا، بما يكفي لتلبية احتياجات الأسرة وبيع الفائض في السوق، وفقًا للقرويين. وإلى جانب التوزيع، عزز المشروع قدرات محطات البحوث الزراعية، مثل المحطة الموجودة في كياكا، في كويلو، وسط البلاد، مما أتاح الإنتاج المحلي لبذور الذرة والأرز المُحسّنة. وقد تم إنتاج أكثر من 100 طن من بذور الذرة، و33 طنًا من الأرز، و2.55 مليون شتلة من الكسافا. كما ساهم توزيع 334 طن من الأسمدة في ضمان بذور مناسبة وسهلة المنال للمواسم المقبلة.

كما أُطلقت برامج تدريبية مُستهدفة، إذ موّل المشروع تدريب 300 مدير وموظف إداري، 30% منهم من النساء، على نهج "مدرسة المزارعين الحقلية"، وإنتاج البذور، والمسارات الفنية. ولا تقتصر هذه المبادرات على تحسين الغلات فحسب، بل تُعزز أيضًا قدرات النساء والتعاونيات الزراعية.

ومن المقرر إجراء الجولة الأخيرة من توزيع الأسمدة والبذور التي تنتجها مراكز البحوث في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تُحقق هذه النتائج آثارًا عديدة، مثل زيادة في الدخل الزراعي بفضل بيع فائض المحاصيل؛ وخلق فرص اقتصادية جديدة، لا سيما للنساء والشباب؛ وتحسين ملحوظ في الأمن الغذائي، مع تقليل فترات العجاف؛ وتطوير زراعة أكثر اكتفاءً ذاتيًا وأقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية.

وفي العديد من المحافظات، تُلاحظ السلطات المحلية انخفاضًا في الهجرة الريفية. ويعود الشباب إلى قراهم للمشاركة في الديناميكية الزراعية الجديدة، منجذبين إلى آفاق واعدة. وبالنسبة لهذه المجتمعات، لا يُعدّ مشروع إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ مجرد استجابة لأزمة الغذاء العالمية، بل هو "مدرسة جماعية حقيقية للصمود"، حيث يتداخل التضامن والمعرفة المحلية والابتكارات الزراعية.

ومن الآن فصاعدًا، لم تعد الزراعة تقتصر على ضمان البقاء، بل أصبحت وسيلة للتنمية والاستثمار والتوارث في هذه الحقول المزروعة حديثًا. ولا يزال الطريق طويلًا، لكن التحول جارٍ. ففي هذه الأراضي الريفية التي كانت هشة في السابق، تتجذر قناعة راسخة، مفادها أن التغيير الآن يأتي من هنا.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

جموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: