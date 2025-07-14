السيد عطاف يستقبل نظيره البلجيكي
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، السيّد ماكسيم بريفو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبهذه المُناسبة، أجرى السيّد وزير الدولة مُحادثات على إنفراد مع نظيره البلجيكي، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين. وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أسمى تتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها.
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تكفل اضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي، لاسيما من خلال تنشيط آليات المتابعة ومراجعة الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بُغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية، على غرار الطاقات المتجددة، والنقل، والمناجم، والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تطرق الوزيران إلى علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإلى الجهود المشتركة الرامية لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي. كما تبادلا الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى وجه الخصوص المُستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتطورات التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وكذا الحرب الروسية-الأوكرانية.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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