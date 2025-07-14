السيد عطاف يستقبل نظيره البلجيكي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، السيّد ماكسيم بريفو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبهذه المُناسبة، أجرى السيّد وزير الدولة مُحادثات على إنفراد مع نظيره البلجيكي، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين. وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أسمى تتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تكفل اضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي، لاسيما من خلال تنشيط آليات المتابعة ومراجعة الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بُغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية، على غرار الطاقات المتجددة، والنقل، والمناجم، والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تطرق الوزيران إلى علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإلى الجهود المشتركة الرامية لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي. كما تبادلا الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى وجه الخصوص المُستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتطورات التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وكذا الحرب الروسية-الأوكرانية.

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