تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، عن تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.



وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه وبناءً على التنسيق المشترك مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة، التي كان من المزمع عقدها في دمشق، إلى الأول من آب المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الأخيرة في الجنوب السوري.