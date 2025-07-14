تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، عن تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه وبناءً على التنسيق المشترك مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة، التي كان من المزمع عقدها في دمشق، إلى الأول من آب المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الأخيرة في الجنوب السوري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك
اكتشاف خلايا الخوف رابط بين الألم والمعاناة
بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين