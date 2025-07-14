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عرض كوميدي للعالمي محمد حلمي

عرض كوميدي للعالمي محمد حلمي

2025-07-14 10:08:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد النجاح الباهر الذي حققه في عرضين متتاليين بتاريخ 19 و20 حزيران 2025، يعود الفنان الكوميدي المصري محمد حلمي إلى مسرح The domain بعرض جديد واستثنائي ضمن سلسلة العروض الصيفية المرتقبة.
ويُعد محمد حلمي من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا العربيه، حيث يتميّز بأسلوبه الساخر الذكي الذي يعالج قضايا اجتماعية وثقافية بطريقة فكاهية محببة، قريبة من الناس. عروضه الأخيرة لاقت تفاعلاً جماهيريًا واسعًا، حيث امتلأت قاعة المسرح بالضحك والحماس، مما دفع إلى تمديد حضوره بعرضين إضافيين في شهر تموز و آب.
تفاصيل العرض القادم:
📍 المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
🗓 التاريخ: الجمعة 1 آب 2025- الخميس 31 اب
🕗 الوقت: 8:00 مساءً
🎟 رابط الحجز:
العرض الاول 31تموز : eTathkara | The Globally Local - Mohamed Helmy Live on the Stage
العرض الثاني 1 اب : eTathkara | The Globally Local - Mohamed Helmy Live on the Stage
✨ لا تفوّتوا الفرصة لحضور أحد أفضل عروض الكوميديا هذا الصيف، برفقة أحد ألمع نجوم الكوميديا العربيه!

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