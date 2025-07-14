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ديباجه تشارك في جلسة She Leads التي تنظمها Masterminds Community

ديباجه تشارك في جلسة She Leads التي تنظمها Masterminds Community

2025-07-14 10:08:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يسرنا الإعلان عن مشاركة السيدة سارة ديباجه، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركهThe Domain، في جلسة "She Leads" التي تنظمها Masterminds Community يوم السبت 5 يوليو تموز
تأتي هذه المشاركة ضمن محور القيادة النسائية والتأثير الإيجابي، حيث ستتحدث السيدة ديباجه عن رحلتها القيادية، والتحديات التي واجهتها كامرأة في مجال ريادة الأعمال، ودورها في بناء بيئة عمل تمكّن الشباب والنساء على حد سواء.


"She Leads" هي فعالية تركّز على إبراز دور المرأة في دعم المجتمع الأردني، وتسليط الضوء على أهمية تواجدها في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تقديم قصص وتجارب ملهمة لقيادات نسائية أحدثن فرقًا حقيقيًا في مجالات متعددة.
وتعكس مشاركة السيدة ديباجه التزام The Domain برسالتها في دعم القيادات الشابة والنسائية، والمساهمة في تطوير مجتمع أكثر شمولية وإبداعًا.

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