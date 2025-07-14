ديباجه تشارك في جلسة She Leads التي تنظمها Masterminds Community
تأتي هذه المشاركة ضمن محور القيادة النسائية والتأثير الإيجابي، حيث ستتحدث السيدة ديباجه عن رحلتها القيادية، والتحديات التي واجهتها كامرأة في مجال ريادة الأعمال، ودورها في بناء بيئة عمل تمكّن الشباب والنساء على حد سواء.
"She Leads" هي فعالية تركّز على إبراز دور المرأة في دعم المجتمع الأردني، وتسليط الضوء على أهمية تواجدها في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تقديم قصص وتجارب ملهمة لقيادات نسائية أحدثن فرقًا حقيقيًا في مجالات متعددة.
وتعكس مشاركة السيدة ديباجه التزام The Domain برسالتها في دعم القيادات الشابة والنسائية، والمساهمة في تطوير مجتمع أكثر شمولية وإبداعًا.
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