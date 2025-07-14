افتتاح منتدى مشاريع التخرج في الجامعة الألمانية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 14 تموز (بترا) - بدأت في الجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى مشاريع التخرج لعام 2025.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، خلال رعايته افتتاح الفعاليات "إن كل فكرة تولد في عقول الشباب قادرة على إحداث أثر، وكل مشروع يمكن أن يكون نواة لشركة ناشئة أو حل ابتكاري يغير مستقبل قطاع بأكمله".

وأضاف أن المشاريع المعروضة لا تعد مجرد متطلبات أكاديمية، بل تعكس إيمانا راسخا بقدرة الشباب الأردني على الإسهام الفاعل في بناء اقتصاد رقمي تنافسي يجسد طموحات الوطن.

وبين أن هذه الفعالية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مؤكدا أن شباب الأردن هم طاقة الوطن ورصيده الأغلى.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن مشاريع التخرج تمثل انعكاسا حقيقيا لإبداع الطلبة وقدرتهم على تحليل المشكلات والتفاعل مع التحديات المعاصرة، مبينا أن العصر الراهن يشهد تداخلا في التخصصات، وإعادة تعريف لأنماط حياتنا وأعمالنا من خلال تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وإنترنت الأشياء.

وأشار إلى أن المنتدى يعد تتويجا لجهود الجامعة في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتطوير مناهج تعليمية تشجع البحث التطبيقي وتواكب التغيرات المتسارعة، مؤكدا التزام الجامعة المستمر بدعم التميز العلمي والمعرفي كرافعة للتنمية الوطنية ومصدر فخر واعتزاز.

وقدم الطلبة خلال الفعالية عروضا مختصرة لمشاريعهم بأساليب مبتكرة وجذابة، ثم جال السميرات، برفقة الدكتور الحلحولي، في معرض المشاريع، واطلع على نماذج متنوعة من إنجازات الطلبة، وتفاعل معهم حول أفكارهم وتجاربهم.

وفي ختام المنتدى، تم تكريم الطلبة الفائزين بمشاريع التخرج، وتسليمهم شهادات تقدير، اعترافا بجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.

--(بترا)

ج ب/ ن ح/رق

14/07/2025 16:15:43