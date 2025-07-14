الحنيطي يفتح فرعا جديدا لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تموز (بترا)- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق.

ويأتي افتتاح الفرع تماشياً مع إستراتيجية الصندوق في التوسع والانتشار الجغرافي، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لخطة الصندوق في تقديم الخدمات المصرفية للمنتسبين في مناطق المملكة كافة.

وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي "إن افتتاح الفرع الجديد في محافظة المفرق خطوة مهمة ضمن خططنا الاستراتيجية للوصول إلى منتسبينا في مختلف المناطق الحيوية وأماكن تواجدهم، لتقديم خدماتنا المصرفية بسهولة وراحة بما يتناسب مع احتياجاتهم"، مؤكداً أن الفروع من أهم قنوات التواصل مع المنتسبين، ويحرص الصندوق على أن تكون الفروع مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن للمنتسب الحصول على أفضل الخدمات المصرفية بأعلى معايير الجودة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال جولة له إلى إيجاز قدمه مدير الخدمات المصرفية حمزة الحديد عن الخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق، مطلعا على أهم التقنيات المستخدمة في الفرع والتي بدورها تسهل على المنتسبين إجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

ويعد فرع المفرق بتصميمه العصري وفق أحدث المواصفات والمعايير نموذجاً للفرع الشامل، وذلك من خلال توفر جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المنتسب في مكان واحد، إضافة إلى الصراف الآلي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

ويخدم صندوق الإئتمان العسكري منتسبيه من خلال الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وعبر شبكة الصرافات الآلية، إلى جانب مجموعة من القنوات الإلكترونية التي تشمل، التطبيق البنكي، الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومركز الخدمة الهاتفية.

وحضر الافتتاح أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من مدراء الصندوق إضافة الى الشركاء الاستراتيجيين للصندوق.

--(بترا)

ن ن/رق

14/07/2025 16:31:20