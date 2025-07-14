إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 14 تموز (بترا)- أطلق معهد التدريب المهني للذكور في الطفيلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية سيدات أهل الهمة الخيرية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "صانع منتجات ألبان"، وذلك ضمن مشروع "تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها – أرضي"، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الزراعية لدى الباحثين عن العمل.

وتُعقد الدورة في قاعة الجمعية بمشاركة 17 شاباً وفتاة من أبناء المجتمع المحلي، وتستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في مجال تصنيع مشتقات الألبان، بما يُمكّنهم من دخول سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الإنتاجية الخاصة.

وأوضح مدير المعهد في الطفيلة، المهندس بكر الرعود، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المشروع لتأهيل وتمكين الشباب والنساء، ورفع كفاءاتهم المهنية، مبينا أن مشروع "أرضي" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم الموارد البشرية بالمهارات الحديثة المطلوبة في القطاعين الزراعي والإنتاجي.

وأضاف الرعود أن البرنامج يتضمن تدريبات عملية ونظرية تحت إشراف مختصين في التصنيع الغذائي، وفي مقدمتهم رئيسة جمعية "أهل الهمة"، الدكتورة خولة الكلالدة حيث يركّز التدريب على إنتاج أصناف مميزة من الألبان والأجبان ذات جودة عالية، إلى جانب التعريف بأسس الجودة والتسويق الزراعي.

وأشار إلى أن هذه الدورة تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين لإنشاء مشاريع ذاتية مستدامة، تسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل في المجتمعات المحلية.

--(بترا)

س م/ ع أ/ف ق

14/07/2025 16:38:07