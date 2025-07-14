اليوم العالمي لمهارات الشباب 2025 يحتفي بالتمكين الرقمي

MENAFN - Al-Bayan) أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 يوم 15 يوليو يوما عالميا لمهارات الشباب، احتفاءً بما تكتسيه عملية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل والعمالة اللائقة وريادة الأعمال من أهمية استراتيجية. ويأتي موضوع هذا العام ليسلّط الضوء على تمكين الشباب بوساطة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية.

وفى الذكرى الـــ 10 يحتفي اليوم العالمي لمهارات بأهمية تطوير مهارات الشباب كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة التي تؤثر بشكل كبير على فئة الشباب حول العالم. من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، خاصةً بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي أظهرت بشكل جلي الحاجة الماسة إلى مهارات جديدة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل العالمي.

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، بلغ معدل بطالة الشباب على مستوى العالم حوالي 14.7% في عام 2025، وهو أعلى بنحو ثلاثة أضعاف المعدل العام البالغ 5.8%. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الدول المتقدمة والنامية؛ حيث تصل في الدول النامية إلى نحو 23%، بينما تتراوح في الدول المتقدمة حوالي 10%. يُعزى ذلك إلى نقص فرص التدريب، وعدم توافق البرامج التعليمية مع متطلبات السوق، وارتفاع معدلات الفقر والتمييز بين الجنسين، خاصةً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية التعليمية.

على صعيد المهارات الرقمية، أظهر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن حوالي 65% من الشباب حول العالم يمتلكون مهارات رقمية أساسية، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير المهارات الرقمية المتقدمة التي تتيح لهم المنافسة على مستوى عالمي، إذ يُقدر أن 35% منهم يفتقرون إلى المهارات الضرورية للعمل في القطاعات التكنولوجية الحديثة، مما يعيق فرصهم في الحصول على وظائف ذات دخل عالٍ وتطوير مشاريع ريادية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتراوح نسبة الشباب المتمكنين من المهارات الرقمية بين 40 و50%، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للاستثمار في التعليم الرقمي والتدريب المهني.

شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم البرامج التدريبية الموجهة للشباب، حيث تم تنفيذ أكثر من 1.2 مليار ساعة تدريب مهني على مستوى العالم، مع زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تزايد اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية بتمكين الشباب من خلال التدريب المهني والتطوير المستمر. وتُظهر الدراسات أن الدول التي استثمرت بشكل كبير في برامج تدريب الشباب حققت معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 2-3% أعلى من تلك التي تقل فيها الاستثمارات، مما يعكس أهمية توفير بيئة ملائمة لتطوير المهارات لتمكين الشباب من الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية.

وفي سياق التمويل، خصصت الحكومات والمنظمات الدولية أكثر من 35 مليار دولار للاستثمار في برامج تدريب الشباب، بزيادة قدرها 20% عن عام 2024، حيث يُركز التمويل بشكل رئيسي على تطوير المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والتدريب المهني، بهدف تيسير انتقال الشباب إلى سوق العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتُعد مبادرة الأمم المتحدة“المهارات للجميع” أحد أبرز البرامج العالمية التي تهدف إلى تدريب 100 مليون شاب بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إقليمية مثل“المهارات للجميع l” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تستهدف تدريب 10 ملايين شاب بحلول 2027.

رغم هذه الإنجازات، لا يخلو المشهد من تحديات عديدة، حيث لا تزال هناك فجوات في التمويل والبنية التحتية، وعدم توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل، وتفاوت الفرص بين الجنسين، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة. ومع ذلك، فإن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من النمو في قطاع التكنولوجيا، والانتشار الواسع للتعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في توسيع نطاق الوصول إلى التدريب، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.

ومن جانب اخر يؤكد اليوم العالمي لمهارات الشباب على ضرورة تكثيف الاستثمار في تطوير مهارات الشباب، باعتباره استثمارًا في مستقبل المجتمعات، حيث إن تمكين الشباب من المهارات اللازمة يفتح أبوابًا واسعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من معدلات البطالة، ويعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. إن تعزيز مهارات الشباب هو الطريق الأمثل لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.