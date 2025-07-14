الهند تضع حل القيود التجارية شرطا للتطبيع مع الصين

MENAFN - Al-Bayan) قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار لنظيره الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى بكين إنه يجب على بلديهما حل خلافهما الحدودي وسحب القوات وتجنب "الإجراءات التي تعوق التجارة" من أجل تطبيع العلاقات بينهما.

وهذه هي أول زيارة لوزير الخارجية الهندي إلى بكين منذ عام 2020 عندما أسفر اشتباك عن سقوط قتلى مما أدى إلى مواجهة عسكرية استمرت لأربع سنوات قبل أن يتفق البلدان على وقفها في أكتوبر تشرين الأول.

وقال جيشينكار لوانغ إن "التقدم الجيد" الذي أحرزه البلدان في الأشهر التسعة الماضية لتطبيع العلاقات بينهما هو نتيجة لحل الخلاف الحدودي. وتشترك الهند والصين في حدود تمتد لمسافة 3800 كيلومتر لكنها غير مرسمة بشكل جيد ومتنازع عليها منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لنظيره الصيني الشهر الماضي إن على البلدين السعي إلى "حل دائم" لهذا الخلاف الحدودي.

وقال جيشينكار "يتحتم علينا الآن معالجة الجوانب الأخرى المتعلقة بالحدود، بما في ذلك خفض التصعيد"، مضيفا أنه من المهم أيضا تجنب الإجراءات التي تعوق التجارة وغيرها من العقبات لتعزيز التعاون الذي يعود بالنفع على البلدين.

ويشير الوزير في حديثه إلى القيود التي فرضتها بكين في الأشهر الماضية على إمدادات معادن مهمة مثل المغناطيسات الأرضية النادرة والآلات اللازمة لتصنيع سلع عالية التقنية. وتمتلك الهند خامس أكبر احتياطي للمعادن الأرضية النادرة في العالم.