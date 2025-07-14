الدولار يستقر بعد تهديد ترامب برسوم جمركية 30%

MENAFN - Al-Bayan) تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع لفترة وجيزة اليوم "الاثنين" قبل أن يتعافى نسبيا بينما استقر الدولار بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من اثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتبارا من الأول من أغسطس .

وأشار محللون إلى ما يُطلق عليها "تداولات تاكو"، وهي الأحرف الأولى من كلمات "ترامب دائما ما يتراجع" بالإنجليزية، باعتبارها عاملا يحد من أي تحركات أكبر في أسواق العملات بالإضافة إلى زيادة تركيز المتعاملين على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها غدا "الثلاثاء" لمعرفة اتجاه الدولار.

وقال فرانشيسكو بيسولي محلل العملات الأجنبية في بنك (آي.إن.جي) "الأسواق غير مستعدة حقا للتحرك مع تقلبات إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية".

وأضاف بيسولي "إذا كنت تعلم أنك ستتلقى في غضون 24 ساعة بيانا قد يغير تحديد السعر بالنسبة للاحتياطي الاتحادي تماما ويكون له تأثير أكبر على الدولار، يمكنني تفهم الحذر الشديد".

وشهدت العملات المشفرة تحركات أكبر سجلت خلالها بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا تجاوز 120 ألف دولار.

يبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 1.8 بالمئة إلى 121375.73 دولار، في حين زادت إيثر 2.2 بالمئة إلى 3059.89 دولار.

أعلن ترامب يوم السبت عن أحدث الرسوم الجمركية في رسالتين منفصلتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ونُشرتا على منصته تروث سوشيال.

ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وضارة، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وقال الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنهما يعملان على إبرام صفقات تجارية مع ترامب من شأنها أن تخفف من وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبا في بداية الجلسة لكنه استعاد بعض قوته لاحقا واستقر عند 1.16905 دولار. وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.3 بالمئة إلى 18.6763.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.65675 دولار بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.59910 دولار.

وبخصوص البيانات الاقتصادية، تصدر بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو غدا الثلاثاء وأجمعت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز على ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة.

ويأتي هذا قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوليو، إذ تتوقع الأسواق حاليا تيسير المجلس السياسة النقدية بما يزيد قليلا على 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول.

وفي آسيا، أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن صادرات الصين استعادت قوتها الدافعة في يونيو حزيران، كما انتعشت الواردات مع مسارعة المصدرين لإرسال الشحنات للاستفادة من هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي لاتفاق ترامب في أغسطس



