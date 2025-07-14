96 مليون دينار لمشاريع إنشائية في مأدبا

96 مليون دينار لمشاريع إنشائية في مأدبا
خبرني - تشهد محافظة مأدبا أعمالًا إنشائية في قطاع الأبنية الحكومية والخدمية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، وبتمويل من مخصصات اللامركزية وعدد من الصناديق التنموية، بكلفة إجمالية تتجاوز 96 مليون دينار، تتوزع بين مشاريع قيد التنفيذ، وأخرى منجزة، ومشاريع قيد الدراسة.
وتنفذ الوزارة حاليًا مشروعين رئيسيين ضمن المشاريع قيد التنفيذ، بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 3.9 مليون دينار، يتمثلان بإنشاء مبنى محافظة مأدبا، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 68%، ويشمل مبنى إداريًا من 3 طوابق يضم مكاتب وقاعات ومرافق خدمية، إلى جانب مبنى لسكن المحافظ.
والمشروع الثاني يشمل إنشاء مركز صحي مخيم مأدبا الأولي، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 93%، ويتكوَّن المبنى من طابقين بمساحة 971 مترًا مربعًا، بكلفة تقارب 924 ألف دينار.
وفي سياق متصل، أنجزت الوزارة خلال عامي 2024 و2025 مشروعين آخرين بكلفة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليون دينار، تم تمويلهما من مخصصات اللامركزية؛ يتمثل المشروع الأول بتنفيذ مدرسة السواعدة الثانوية المختلطة، ويتكوَّن من مبنى من 4 طوابق وتسوية، بمساحة 4170 مترًا مربعًا، وبكلفة تُقدَّر بـ1.78 مليون دينار.
أما المشروع الثاني، فهو توسعة وتحديث مركز صحي ذيبان الشامل، وقد شمل إنشاء طابقين بمساحة 1190 مترًا مربعًا، إلى جانب صيانة المبنى القائم، وتنفيذ أرصفة ومنحدرات، وإزالة عناصر إنشائية قديمة، بكلفة بلغت 620 ألف دينار.
وفي التفاصيل، تخطط الوزارة كذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، حيث تخضع 8 مشاريع حاليًا للدراسة أو في طور استكمال الإجراءات اللازمة، أبرزها مستشفى مأدبا الجديد الذي سينفذ بنظام الاستثمار بالتعاون مع شركة "صندوس"، وتبلغ كلفته التقديرية نحو 91 مليون دينار، ويجرى حاليًا استكمال الدراسات الفنية المتعلقة به.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء نادي معلمين في مأدبا، بكلفة تُقدَّر بـ3.73 مليون دينار، وقد تم إعداد المخططات وإحالة عطاء الإشراف بانتظار التمويل لطرح عطاء التنفيذ، إضافة إلى مشروع المركز الثقافي الشامل في مأدبا، الذي تبلغ كلفته 3.85 مليون دينار.
ويجرى العمل أيضًا على تنفيذ 3 مدارس جديدة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، تشمل: مدرسة النهضة الأساسية للبنين بكلفة 2.5 مليون دينار، ومدرسة لب الأساسية المختلطة بكلفة 1.08 مليون دينار، ومدرسة إسكان ذيبان بكلفة مليون دينار، وقد أُحيلت عطاءات الإشراف وتم طرح بعض عطاءات التنفيذ، في حين لا تزال إجراءات الترخيص قيد الاستكمال لبعضها.
ومن المشاريع الصحية قيد الدراسة، توسعة مركز صحي الأزايدة (الغربي الأولي)، حيث وصلت نسبة إنجاز الدراسة إلى نحو 95%، ويجرى التنسيق مع الدفاع المدني لاستكمال المتطلبات الفنية، بتمويل من اللامركزية.
كما تشمل الخطة المستقبلية مشروع تركيب مصعد ونظام طاقة شمسية في نادي الوحدة الرياضي، بكلفة تبلغ 25 ألف دينار، والمشروع جاهز للطرح بعد تأمين المخصصات المالية اللازمة.
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