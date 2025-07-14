96 مليون دينار لمشاريع إنشائية في مأدبا

خبرني - تشهد محافظة مأدبا أعمالًا إنشائية في قطاع الأبنية الحكومية والخدمية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، وبتمويل من مخصصات اللامركزية وعدد من الصناديق التنموية، بكلفة إجمالية تتجاوز 96 مليون دينار، تتوزع بين مشاريع قيد التنفيذ، وأخرى منجزة، ومشاريع قيد الدراسة.

وتنفذ الوزارة حاليًا مشروعين رئيسيين ضمن المشاريع قيد التنفيذ، بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 3.9 مليون دينار، يتمثلان بإنشاء مبنى محافظة مأدبا، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 68%، ويشمل مبنى إداريًا من 3 طوابق يضم مكاتب وقاعات ومرافق خدمية، إلى جانب مبنى لسكن المحافظ.

والمشروع الثاني يشمل إنشاء مركز صحي مخيم مأدبا الأولي، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 93%، ويتكوَّن المبنى من طابقين بمساحة 971 مترًا مربعًا، بكلفة تقارب 924 ألف دينار.

وفي سياق متصل، أنجزت الوزارة خلال عامي 2024 و2025 مشروعين آخرين بكلفة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليون دينار، تم تمويلهما من مخصصات اللامركزية؛ يتمثل المشروع الأول بتنفيذ مدرسة السواعدة الثانوية المختلطة، ويتكوَّن من مبنى من 4 طوابق وتسوية، بمساحة 4170 مترًا مربعًا، وبكلفة تُقدَّر بـ1.78 مليون دينار.

أما المشروع الثاني، فهو توسعة وتحديث مركز صحي ذيبان الشامل، وقد شمل إنشاء طابقين بمساحة 1190 مترًا مربعًا، إلى جانب صيانة المبنى القائم، وتنفيذ أرصفة ومنحدرات، وإزالة عناصر إنشائية قديمة، بكلفة بلغت 620 ألف دينار.

وفي التفاصيل، تخطط الوزارة كذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، حيث تخضع 8 مشاريع حاليًا للدراسة أو في طور استكمال الإجراءات اللازمة، أبرزها مستشفى مأدبا الجديد الذي سينفذ بنظام الاستثمار بالتعاون مع شركة "صندوس"، وتبلغ كلفته التقديرية نحو 91 مليون دينار، ويجرى حاليًا استكمال الدراسات الفنية المتعلقة به.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء نادي معلمين في مأدبا، بكلفة تُقدَّر بـ3.73 مليون دينار، وقد تم إعداد المخططات وإحالة عطاء الإشراف بانتظار التمويل لطرح عطاء التنفيذ، إضافة إلى مشروع المركز الثقافي الشامل في مأدبا، الذي تبلغ كلفته 3.85 مليون دينار.

ويجرى العمل أيضًا على تنفيذ 3 مدارس جديدة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، تشمل: مدرسة النهضة الأساسية للبنين بكلفة 2.5 مليون دينار، ومدرسة لب الأساسية المختلطة بكلفة 1.08 مليون دينار، ومدرسة إسكان ذيبان بكلفة مليون دينار، وقد أُحيلت عطاءات الإشراف وتم طرح بعض عطاءات التنفيذ، في حين لا تزال إجراءات الترخيص قيد الاستكمال لبعضها.

ومن المشاريع الصحية قيد الدراسة، توسعة مركز صحي الأزايدة (الغربي الأولي)، حيث وصلت نسبة إنجاز الدراسة إلى نحو 95%، ويجرى التنسيق مع الدفاع المدني لاستكمال المتطلبات الفنية، بتمويل من اللامركزية.

كما تشمل الخطة المستقبلية مشروع تركيب مصعد ونظام طاقة شمسية في نادي الوحدة الرياضي، بكلفة تبلغ 25 ألف دينار، والمشروع جاهز للطرح بعد تأمين المخصصات المالية اللازمة.