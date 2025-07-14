الصحفيين تحيل منتحلي صفة مؤسسات إعلامية إلى الوحدة القانونية

الصحفيين تحيل منتحلي صفة مؤسسات إعلامية إلى الوحدة القانونية
خبرني - وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، على توصية لجنة حماية المهنة في النقابة بإحالة 32 صفحة ومجموعة تنشط عبر "فيسبوك" إلى الوحدة القانونية، بعد رصد مخالفات تمثلت في انتحال صفة مؤسسات إعلامية وممارسة أعمال صحفية دون ترخيص رسمي.
وأوضحت اللجنة أن الصفحات المخالفة عمدت إلى بث ونشر محتوى صحفي يوهم الجمهور بأنها جهات إعلامية معتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وتقارير دون الالتزام بنسبها إلى مصادرها الأصلية، ودون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، ما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وللتشريعات الإعلامية المعمول بها في المملكة.
وأضافت أن التوصية جاءت بناءً على بلاغات موثقة ورصد ميداني مستمر، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل تلقي البلاغات والمتابعة القانونية بحق المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكدت اللجنة التزامها بحماية المهنة من محاولات التشويه والتعدي، داعية المواطنين إلى التحقق من موثوقية الصفحات والمصادر الإخبارية على منصات التواصل، والتفاعل فقط مع الجهات الإعلامية المرخصة والمعتمدة.
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