محمد بن راشد للمعرفة: تمكين مهارات الشباب لبناء اقتصاد معرفي مستدام

MENAFN - Al-Bayan) أكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم يشكلان جوهر الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة، وعاملان حاسمان في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمكّن الأجيال القادمة من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

وقال ابن حويرب في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 يوليو من كل عام، إن المهارات باتت في عالم اليوم، الذي يشهد تغيرات متسارعة، حجر الأساس للتنمية الشاملة، وأداة رئيسية لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والابتكار، ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة التزامها بتمكين الشباب من خلال مبادرات معرفية نوعية، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع، وتعزز من جاهزيتهم لصياغة مستقبلهم بأنفسهم.

وأشار إلى إطلاق مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمبادرة تعليمية رائدة تهدف إلى تزويد شباب المنطقة العربية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المتطور، عبر برامج عالمية متخصصة، كما أطلقت المؤسسة "برنامج دبي الدولي للكتابة"، ليكون منصة فاعلة لتطوير القدرات الأدبية والفكرية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم في مجالات الكتابة والتأليف والترجمة، إدراكاً لأهمية تكامل المهارات المعرفية والإبداعية إلى جانب المهارات التقنية.

واختتم تصريحه بالقول:“في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكد إيماننا العميق بأن الاستثمار في العقول الشابة هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات هو رهاننا الرابح نحو غد أكثر إشراقا، لذا نواصل جهودنا لجعل تنمية المهارات محورا رئيسيا في مبادرات ومشروعات المؤسسة”.