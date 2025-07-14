نهيان بن مبارك: المبتعثون سفراء للوطن وتجسيد لهويتنا وقيمنا

MENAFN - Al-Bayan) قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن إن الطلبة المبتعثين من أبوظبي للدراسة في الخارج هم طلائع قادة المستقبل وعليهم أن ينظروا إلى دراستهم في الخارج باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ارتباطهم القوي بالوطن ومحبتهم له وحرصهم على تحقيق آماله كافة وعليهم أن ينظروا إلى دراستهم في الخارج، باعتبارها تأكيداً على اعتزازهم ببلدهم الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل زاهر لجميع السكان.

وأكد معاليه أهمية النظر إلى ابتعاثهم للدراسة في الخارج باعتباره علاقة تعاقدية بينهم وبين دولتهم الحبيبة، التي توفر لهم فرص التعليم والتقدم والرقي، وفي المقابل تتوقع منهم بذل أقصى الجهد والعمل بصدق وإخلاص، وأن يأخذوا بأفضل الممارسات العالمية، وأن يعتزوا بهويتهم الوطنية ويحرصوا على القيم والمبادئ الأخلاقية الراقية، وأن يحققوا الإفادة المثلى من الفرص المتاحة كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اللقاء التوجيهي لمبتعثي دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للدراسة في الخارج، الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة، بحضور سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي بالتعاون مع 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار استعداداتها لتأهيل 300 طالب وطالبة من منتسبي برنامجي "بعثات أبوظبي" و"خطوة" للانطلاق في رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والرؤى التي تُمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات بكل فخر، وتعزيز جاهزيتهم لتحقيق النجاح الأكاديمي والتميّز كمواطنين عالميين وفاعلين، حيث وجه معاليه كلمة إلى المبتعثين إضافة إلى رؤيته حول تعزيز الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع، ولاسيما الشباب.

وقال معاليه :إن هذا البرنامج، الذي يسعى إلى الإسهام في إعداد الطلبة المبتعثين، للتعامل الناجح مع تحديات الدراسة بالخارج، وتنمية قدراتهم على أن يكونوا دوماً مصدر خيرٍ وعطاءٍ وإنجاز في داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن البرنامج هو استجابة صادقة، للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسعى بكل جدٍ وإخلاص إلى أن يكون جميع أبناء وبنات الوطن نماذج مرموقة للمواطنة الصالحة، وأن يكونوا قادرين على تحقيق النفع لأنفسهم والفائدة لوطنهم وأمتهم وعالمهم،

وأضاف معاليه :أن هذه الرؤية الحكيمة والواثقة لصاحب السمو رئيس الدولة تدعو كل فرد فينا إلى أن يفتخر بانتمائه إلى دولة الإمارات، وأن يعبر عن اعتزازه بتراثها الخالد وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الباهر، كما أنها تدعونا إلى أن نجسد هذا الفخر والاعتزاز بمحبة الوطن وتأكيد الانتماء والولاء له، وكذلك بالعمل الجاد والالتزام بتحقيق مستويات عالية، في كل ما نقوم به من عملٍ أو جهد، وأن نشارك في حركة التنمية الشاملة، في هذا البلد الطيب الذي أعطانا الفرصة والإمكانات التي تجعل منا مساهمين نشطين في حركة الخير والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.

ودعا معاليه المبتعثين إلى تأكيد عميق الولاء والانتماء لوطنهم، كما دعاهم إلى أن يتدبروا التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حيث قال "ندعو جميع الإماراتيين والجهات المعنية إلى العمل معاً لترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً“، كما قال سموه:”نريد أن يرى العالم اعتزازنا بهويتنا الأصيلة، وأن تكون القيم الراسخة في مجتمعنا عنواناً مستمراً لنا"، وكذلك قال سموه:“نريد أن تكون أخلاقيات العمل سمة مميزة للإماراتيين والإخلاص والتفاني، وبذل أقصى الجهد للإنجاز واحترام الوقت والحفاظ على الموارد”.

كما دعا معاليه المبتعثين إلى أن يكون عملهم وإنجازاتهم، أثناء دراستهم في الخارج تعبيرا عن الشكر والوفاء والولاء والاحترام لصاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في ظل إدراك كامل بالرسالة الأساسية التي يرغب هذا المجتمع في أن ينقلها إليكم، مؤكدا أن المجتمع بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة يتوقع منهم أن تكونوا إضافة إلى نجاحات الدولة في تنمية قيم المحبة والسلام والأخوة والحوار والإنجاز، وأن يكونوا نماذج مضيئة لأبناء وبنات الإمارات أمام العالم كله، وأن يكونوا مثالا على قدرة هذا الشعب الوفي والتزام جميع أفراده، بخدمة مجتمعهم ووطنهم وعالمهم، ومسايرتهم لكل ما يدور في هذا العصر الزاخر بالفرص والتحديات.

وطالب معاليه المبتعثين أن يتدبروا أثناء دراستهم في الخارج الأبعاد المهمة لهويتنا الوطنية التي تحقق لنا ما نسعى إليه من تحقيق مجتمع متلاحم، ينطلق نحو المستقبل بقدرة وثقة وكفاءة.

مشيرا إلى أن هوية أبناء وبنات الإمارات قد تجسدت واقعاً وحقيقة في أعمال وأقوال مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“طيب الله ثراه”، فقد كان“رحمه الله” حكيماً في قراراته وإنجازاته، ودوداً ينفتح على الجميع، شجاعاً في مواجهة كل التحديات، واسع الأفق، يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، ويحرص على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام في العالم، كما كان واعياً بمسؤولياته، وبدوره في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتحقيق التوازن المبدع بين الأصالة والمعاصرة، وكان لديه انتماء وولاء أصيلان للدين الحنيف وللغة القرآن الكريم، ولرموز الوطن كافة وتراثه وتاريخه واعتزاز ومحبة لأبناء وبنات الوطن، وللإنسان في كل مكان كما كان مثالاً في العدل واحترام حقوق كل شخص، ومعاملة الجميع بالمساواة، وكان على درجة كبيرة من الكرم والجود وثقة كاملة بالنفس وإيمان قوي بالقدرة على تحقيق أهداف الوطن وبالمستقبل الناجح الذي ينتظر دولة الإمارات.

وأوضح أن هذه الصفات هي عناصر تأصلت في شخصية أبناء وبنات الإمارات، معرباً عن ثقته في أنهم سوف يحملونها معهم أثناء وجودهم في الخارج، وأنهم قادرون على التأكيد للعالم كله أن هذه الخصائص قد أصبحت رمزا لنا، يعرفها عنا العالم كله.

وأعرب معاليه عن ثقته في التزام الطلبة بما يترتب على هذا الاعتزاز بهويتنا الوطنية من نتائج وآثار، تتجلى في الأخذ بالسلوك القويم، والاعتزاز بقيم ومعتقدات هذا المجتمع، وأن يكونوا خير سفراء لدولتهم في العالم، مؤكدا أن شباب الإمارات أذكياء واعدون واثقون بأنفسكم، وحريصون على هويتهم الوطنية، فخورون بوطنهم وقادتهم، معتزون بالدور المحوري لدولة الإمارات في العالم كما أن لديهم طموحات واسعة، والتزام بتحقيق كافة أهداف الوطن، وانضباط كامل في العمل، وحرص على تحقيق كل ما وهبه الله لهم من إمكانات.

واختتم معاليه حديثه للمبتعثين قائلا: "أدعو الله أن يجعلكم عماداً للمستقبل وسنداً للمجتمع وأن تسهموا في تحقيق أهداف وغايات دولتنا العزيزة وأن يوفق الإمارات بقادتها وشعبها وشبابها لتظل دائماً دولة التقدم والرخاء والأمن والأمان والاستقرار.

ويُقدّم "برنامج إعداد طلبة البعثات" الذي يستمر لمدة أسبوع تجربة متكاملة تشمل الاستعداد الأكاديمي، والتكيّف الثقافي، والمرونة النفسية، والمهارات الحياتية الأساسية.

وتغطي الجلسات مجموعة من الموضوعات المتنوعة مثل تنمية المهارات القيادية، والثقافة المالية، والسلامة الشخصية في دول الابتعاث، فضلاً عن استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية، ما يُسهم في تعزيز جاهزية الطلبة للحياة والدراسة في الدول المستضيفة بثقة واستقلالية.

ويُشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الشركاء المحليين والعالميين، بما في ذلك وزارة الدفاع، ودائرة التمكين الحكومي، وشرطة أبوظبي، وصندوق الوطن، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة المساهمات المجتمعية معاً، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومدرسة 42 أبوظبي، والمركز الدولي لفنون الطهي، وإتيكيت للتدريب، وهيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب تسع سفارات أجنبية تشارك خبراتها وبرامجها المتخصّصة.

ويقوم البرنامج على 11 ركيزة أساسية تم تطويرها استناداً إلى آراء وملاحظات الطلبة وأولياء الأمور والشركاء من مختلف القطاعات، بهدف تقديم دعم شامل يتجاوز الإعداد الأكاديمي التقليدي.

وتشمل هذه الركائز ترسيخ الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية، وتوجيه الطلبة حول كيفية تمثيل دولة الإمارات بأمانة ومسؤولية، بالإضافة إلى تعريفهم بقوانين الهجرة والتنقل العالمي لضمان إدراكهم لحقوقهم ومسؤولياتهم خلال فترة دراستهم وإقامتهم في الخارج.

ويغطي البرنامج أيضاً موضوعات تتعلق ببروتوكولات الصحة والسلامة، مثل الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة الشخصية، إضافةً إلى تعريف الطلبة بآداب السلوك المهني والبروتوكولات الدبلوماسية، بهدف إعدادهم للتكيّف مع مختلف البيئات الاجتماعية والمهنية المتنوعة.

وتعمل هذه الركائز مجتمعة على ضمان جاهزية الطلبة للاندماج بثقة في المجتمعات المستضيفة، وتحقيق التميّز على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، بالإضافة إلى الجانب النظري، ويضم البرنامج ورش عمل تطبيقية مثل المحاكاة التفاعلية، ويُختتَم بدورة طهي عالمية في المركز الدولي لفنون الطهي في أبوظبي، حيث يكتسب الطلبة مهارات عملية في الطبخ ومعرفة أساسية بالتغذية تساعدهم على العيش باستقلالية وثقة أثناء إقامتهم في الخارج.

يذكر أن دائرة التعليم والمعرفة قدّمت حتى الآن 2,190 منحة دراسية، مكّنت الطلبة من متابعة تعليمهم العالي في 17 دولة حول العالم، بما يشمل 1,102 طالباً وطالبة من برنامج "خطوة" و1,088 من برنامج "بعثات أبوظبي".

وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات الراسخ برعاية ودعم أجيال المستقبل من المواطنين العالميين، من خلال تمكينهم من التفوّق الأكاديمي، وتعزيز قدرتهم على الاندماج بثقة في بيئاتهم الجديدة، وتمثيل قيم وطنهم الأصيلة في الخارج بكل فخر واعتزاز.