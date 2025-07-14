رسوم ترامب تخنق الاقتصاد الالماني وتعطل استثمارته

MENAFN - Al-Bayan) قالت رابطة مصنعي الآلات والمعدات الألمانية (في.دي.إم.إيه) اليوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الأمريكية بواقع 30 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها مطلع الأسبوع، ستؤدي إلى خنق الاستثمارات والتسبب في تراجع التصنيع في أكبر اقتصادات العالم. وأوضح المدير الإداري للرابطة تيلو بروتمان في بيان "يطيل تجدد التأجيل أمد حالة الغموض المضر للشركات على جانبي المحيط الأطلسي. وهذا يبطئ الاستثمار ويضعف النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا"

ومن جانب اخر اتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ.

وقال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي إن من شأن هذه الرسوم عمليا أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي.

وذكر ترامب يوم السبت الماضي أنه سيفرض رسوما جمركية 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك. وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نتيجة جيدة للجانبين".

وأضاف أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة خلق "ديناميكية جديدة"، ومن شأن فرض رسوم جمركية 30 بالمئة أن يجعل من المستحيل تقريبا مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال شفتشوفيتش للصحفيين "بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية".

وتقترح المفوضية تعليق الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية المحتملة للاتحاد الأوروبي على سلع أمريكية بقيمة 24.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن ينتهي تعليق أوّلي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين. ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية أيضا اليوم إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو.

قال لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنمركي إن من السابق لأوانه فرض تدابير مضادة وإنه يأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي متحدا فيما يتعلق بهذا الشأن. وأضاف "لكن يجب أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدواتذا كنت تريد السلام، عليك أن تستعد للحرب.

وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحا أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أمريكية أو استخدام أداة "مكافحة الإكراه" واسعة النطاق.

تسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها. وقال مارتن "توازن القوى الذي يريده دونالد ترامب هو توازن القوى الذي يجب أن تثبت فيه قدرتك على الرد. وربما هذا هو ما نحتاج إلى الإسراع فيه اليوم"