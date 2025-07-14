البشير تدخل جراحات دقيقة لعلاج التشوهات الشريانية الدماغية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 14 تموز (بترا)- أجرت الكوادر الطبية في مستشفيات البشير أول عملية نوعية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لعلاج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت تعاني من تشوهات في الشريان الدماغي، أو ما يعرف بمرض "مويا مويا" النادر.

وقال مدير إدارة "البشير" الدكتور علي العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن الطفلة كانت تعاني من نوبات وتجلطات دماغية متكررة مصحوبة بتشنجات، مشيرا إلى أن "مويا مويا" يعد من أكثر أمراض الأوعية الدموية الدماغية تعقيدا وخطورة لدى الأطفال، كونه يؤدي إلى اضطراب نادر ويسبب تضيقا في الشريان السباتي في الدماغ.

وبين أن هذا التضيق يؤدي إلى جلطات دماغية متكررة وتشنجات عصبية تؤثر سلبا على نمو الدماغ والقدرات الإدراكية لدى الطفل، لافتا إلى أن العلاج في السابق كان يقتصر فقط على استخدام المميعات الدموية للحد من المضاعفات.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية تمكنت من إجراء جراحة دقيقة، تم خلالها زراعة شريان دموي مأخوذ من جسم الطفلة بهدف إعادة تروية الدماغ وتقليل احتمالية حدوث الجلطات في المستقبل.

وأوضح أن هذا الإنجاز تم بجهود مشتركة من أقسام جراحة أعصاب الأطفال، وأمراض أعصاب الأطفال، والعناية الحثيثة، وبالتعاون الفني مع قسم جراحة الأوعية الدموية، مؤكدا أن هذه الجراحة تعد من أدق وأحدث تقنيات جراحة الدماغ لدى الأطفال.

وبين أن العملية استغرقت 4 ساعات، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بحالة صحية ممتازة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تقييم حالتها بعد أربعة أشهر، حيث من المتوقع أن تختفي أعراض التجلطات، ليصار بعدها إلى وقف استخدام مميعات الدم، وتعود الطفلة إلى حياتها الطبيعية.

وأكد العبداللات، أن مستشفيات البشير، وبدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تسعى باستمرار إلى تقديم خدمات طبية متقدمة في مختلف التخصصات، ومواكبة التطورات العلمية، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات لتلبية احتياجات المرضى.

--(بترا)

ع د/ع أ/اح

14/07/2025 15:18:59