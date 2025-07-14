الاحتلال يهدم 588 منزلا ومنشأة في الضفة خلال 6 أشهر

الاحتلال يهدم 588 منزلا ومنشأة في الضفة خلال 6 أشهر
رام الله 14 تموز (بترا)- أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال النصف الأول من العام الحالي، 588 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية، ووجهت 556 إخطارا بالهدم.
وأضافت الهيئة في بيان، ان 843 فلسطينيا، بينهم 411 طفلا تضرروا نتيجة هدم المنشأة، مبينة أن إخطارات الهدم شملت 322 منزلا مأهولا، و151 منشأة زراعية، و97 مصدر رزق,
وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منازل ومنشآت مدنية وزراعية في بيت لحم بالضفة الغربية.
وقالت محافظة بيت لحم، في بيان إن قوات الاحتلال هدمت بناية سكنية من 3 طوابق في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، ومنزلين في قرية المعصرة المجاورة، وغرفة زراعية شمال شرق بلدة نحالين، بحجة البناء دون ترخيص.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
14/07/2025 15:35:08
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