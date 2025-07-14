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الاحتلال يهدم 588 منزلا ومنشأة في الضفة خلال 6 أشهر

الاحتلال يهدم 588 منزلا ومنشأة في الضفة خلال 6 أشهر

2025-07-14 09:06:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 تموز (بترا)- أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال النصف الأول من العام الحالي، 588 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية، ووجهت 556 إخطارا بالهدم.
وأضافت الهيئة في بيان، ان 843 فلسطينيا، بينهم 411 طفلا تضرروا نتيجة هدم المنشأة، مبينة أن إخطارات الهدم شملت 322 منزلا مأهولا، و151 منشأة زراعية، و97 مصدر رزق,
وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منازل ومنشآت مدنية وزراعية في بيت لحم بالضفة الغربية.
وقالت محافظة بيت لحم، في بيان إن قوات الاحتلال هدمت بناية سكنية من 3 طوابق في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، ومنزلين في قرية المعصرة المجاورة، وغرفة زراعية شمال شرق بلدة نحالين، بحجة البناء دون ترخيص.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
14/07/2025 15:35:08

MENAFN14072025000117011021ID1109797803

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