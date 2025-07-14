محافظ الطفيلة يتفقد سير عمل مكتب الأحوال المدنية في بصيرا

محافظ الطفيلة يتفقد سير عمل مكتب الأحوال المدنية في بصيرا
بصيرا 14 تموز (بترا)- تفقد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، سير إنجاز معاملات المواطنين في أقسام مكتب الأحوال المدنية والجوازات في لواء بصيرا، مشيدا بجهود دائرة الأحوال المدنية في تطبيق خدمات التحول الرقمي في مكاتبها، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
واستمع الماضي، خلال الجولة، إلى احتياجات المواطنين ومطالبهم المتعلقة بمعاملات الأحوال المدنية، كما التقى العاملين في المكتب، مؤكدا ضرورة تقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
وبين أن هذه الجولة تأتي في إطار الجولات الميدانية التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومنها "أحوال بصيرا"، حيث حققت مكاتب الأحوال المدنية في الطفيلة نقلة نوعية في خدماتها الإلكترونية والرقمية، وإنجاز معاملات المواطنين بكفاءة عالية من قبل الكوادر المؤهلة.
وأكد محافظ الطفيلة، أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في مختلف الدوائر الحكومية، مشيدا بجهود العاملين في مكاتب الأحوال المدنية في مختلف مناطق المحافظة، ضمن روح الفريق الواحد نحو تقديم خدمات مميزة للمراجعين بسرعة ودقة.
واستعرض العاملون في المكتب مهام أقسام مكتب "أحوال بصيرا"، مشيرين إلى أن دائرة الأحوال المدنية أطلقت خلال العام الحالي نحو 22 خدمة إلكترونية جديدة للحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والفردي، تصدر رقميا عبر تطبيق "سند".
وأوضحوا أن الخدمات الجديدة تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي وخطة تطوير القطاع العام، حيث تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة.
كما استعرضوا أبرز إجراءات سير العمل في مختلف أقسام المكتب، مشيرين إلى إحصائيات المعاملات الشهرية والسنوية، وآلية إصدار البطاقات الذكية، وإجراءات تقديم المعاملات عبر برامج الخدمات الإلكترونية، بدءا من تقديم الطلب وحتى تحصيل الرسوم واستلام الوثائق بسهولة ودقة.
ولفتوا إلى أنه تم استحداث مكتب للخدمات الإلكترونية في منطقة القادسية، لخدمة المواطنين في المناطق الجنوبية وتسهيل حصولهم على الخدمات المتنوعة.
--(بترا)
س م/ع أ/رق
14/07/2025 15:55:41
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك
اكتشاف خلايا الخوف رابط بين الألم والمعاناة
بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين