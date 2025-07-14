محافظ الطفيلة يتفقد سير عمل مكتب الأحوال المدنية في بصيرا

MENAFN - Jordan News Agency)

بصيرا 14 تموز (بترا)- تفقد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، سير إنجاز معاملات المواطنين في أقسام مكتب الأحوال المدنية والجوازات في لواء بصيرا، مشيدا بجهود دائرة الأحوال المدنية في تطبيق خدمات التحول الرقمي في مكاتبها، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

واستمع الماضي، خلال الجولة، إلى احتياجات المواطنين ومطالبهم المتعلقة بمعاملات الأحوال المدنية، كما التقى العاملين في المكتب، مؤكدا ضرورة تقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وبين أن هذه الجولة تأتي في إطار الجولات الميدانية التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومنها "أحوال بصيرا"، حيث حققت مكاتب الأحوال المدنية في الطفيلة نقلة نوعية في خدماتها الإلكترونية والرقمية، وإنجاز معاملات المواطنين بكفاءة عالية من قبل الكوادر المؤهلة.

وأكد محافظ الطفيلة، أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في مختلف الدوائر الحكومية، مشيدا بجهود العاملين في مكاتب الأحوال المدنية في مختلف مناطق المحافظة، ضمن روح الفريق الواحد نحو تقديم خدمات مميزة للمراجعين بسرعة ودقة.

واستعرض العاملون في المكتب مهام أقسام مكتب "أحوال بصيرا"، مشيرين إلى أن دائرة الأحوال المدنية أطلقت خلال العام الحالي نحو 22 خدمة إلكترونية جديدة للحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والفردي، تصدر رقميا عبر تطبيق "سند".

وأوضحوا أن الخدمات الجديدة تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي وخطة تطوير القطاع العام، حيث تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة.

كما استعرضوا أبرز إجراءات سير العمل في مختلف أقسام المكتب، مشيرين إلى إحصائيات المعاملات الشهرية والسنوية، وآلية إصدار البطاقات الذكية، وإجراءات تقديم المعاملات عبر برامج الخدمات الإلكترونية، بدءا من تقديم الطلب وحتى تحصيل الرسوم واستلام الوثائق بسهولة ودقة.

ولفتوا إلى أنه تم استحداث مكتب للخدمات الإلكترونية في منطقة القادسية، لخدمة المواطنين في المناطق الجنوبية وتسهيل حصولهم على الخدمات المتنوعة.

--(بترا)

س م/ع أ/رق

14/07/2025 15:55:41