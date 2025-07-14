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نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة فيسبوك منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية

نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة فيسبوك منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية

2025-07-14 09:06:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تموز (بترا)- وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، على توصية لجنة حماية المهنة في النقابة بإحالة 32 صفحة ومجموعة تنشط عبر "فيسبوك" إلى الوحدة القانونية، بعد رصد مخالفات تمثلت في انتحال صفة مؤسسات إعلامية وممارسة أعمال صحفية دون ترخيص رسمي.
وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إن الصفحات المخالفة عمدت إلى بث ونشر محتوى صحفي يوهم الجمهور بأنها جهات إعلامية معتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وتقارير دون الالتزام بنسبها إلى مصادرها الأصلية، ودون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، ما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وللتشريعات الإعلامية المعمول بها في المملكة.
وأضافت أن التوصية جاءت بناءً على بلاغات موثقة ورصد ميداني مستمر، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل تلقي البلاغات والمتابعة القانونية بحق المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكدت اللجنة التزامها بحماية المهنة من محاولات التشويه والتعدي، داعية المواطنين إلى التحقق من موثوقية الصفحات والمصادر الإخبارية على منصات التواصل، والتفاعل فقط مع الجهات الإعلامية المرخصة والمعتمدة.
--(بترا)
ه ع/ن ح/رق
14/07/2025 15:40:39

MENAFN14072025000117011021ID1109797800

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