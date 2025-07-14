رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الفاتيكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تموز (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أن النسيج الوطني في الأردن قوي ومتماسك وبأبهى صوره بأبنائه من المسلمين والمسيحيين، محافظين على إرث الوطن ومنجزاته ووحدته، وشركاء في البناء والإنجاز، وتجمعنا قيم المحبة والتسامح.

وقال الصفدي خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، سفير الفاتيكان في الأردن المطران جوفاني بيترو دال توزو، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى القطاع.

وأشار إلى أن الأردن يعتز بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة المقدسة في وجه جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وأوضح أن جلالة الملك تصدى لمحاولات تهجير المسيحيين في الشرق، ورفض كل الضغوطات، معبرا بضمير ووجدان الشعب الأردني عن رفض كل مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن جلالته بذل كل جهد ممكن في سبيل رفع المعاناة عن الفلسطينيين، ويواصل تحركاته الدولية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية كاملة، على أساس "حل الدولتين".

من جهته، أكد سفير الفاتيكان أهمية دور جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن هذه الوصاية مسؤولية عظيمة تصون المدينة المقدسة، بما تمثله من أبعاد روحية وحضارية، وتحافظ على نسيجها الفريد.

وقال، إن العالم يعترف بالدور الإيجابي والمميز الذي يقوم به الأردن في تعزيز السلام والتفاهم في المنطقة، مؤكدا أن الكرسي الرسولي يقدر جهود جلالة الملك في هذا الصراع، ودعوته المستمرة إلى السلام، وتشديده على ضرورة التمسك بمبادئ الإنسانية.

وشدد السفير توزو على ضرورة تزويد سكان غزة بالإمدادات اللازمة لتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالدور الإنساني المهم الذي يقدمه الأردن في تقديم المساعدات الإغاثية.

--(بترا)

م خ/ ع أ/اح

14/07/2025 15:10:11