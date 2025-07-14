403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لحظة بين الموت والحياة: مستشفى إن إم سي رويال DIP ينقذ شابًا بعد توقّف مفاجئ في القلب أمام بوابة المستشفى
(MENAFN- Awareness Marketing Management)
ما بدأ كيوم عادي تحوّل إلى لحظة مصيرية بين الحياة والموت بالنسبة لشرفين ساسيدهاران، المقيم في دبي والبالغ من العمر 36 عامًا، والذي انهار بشكل مفاجئ على بُعد خطوات فقط من مستشفى إن إم سي رويال في مجمع دبي للاستثمار (DIP). وبفضل سرعة بديهة طبيب صادف وجوده بالقرب من مدخل المستشفى، والتنسيق الفوري بين فرق الطوارئ، عاد شرفين إلى الحياة، وهو اليوم بصحة جيدة، في تعافٍ يُوصف بأنه أشبه بالمعجزة.
لم يكن لدى شرفين وقت حتى لطلب النجدة، فقد فقد وعيه فجأة، وتوقّف قلبه دون أي إنذار. ولكن القدر تدخّل في اللحظة المناسبة. إذ صادف أن الطبيب نيراج جوبتا، اختصاصي القلب التدخلي في مستشفى إن إم سي رويال، كان يمرّ بالقرب من مدخل المستشفى عندما لاحظ تجمعًا صغيرًا حول رجل ممدد بلا حراك على الأرض. دون تردد، بادر إلى تقييم الموقف، وطلب المساعدة الطبية الفورية.
على الرصيف خارج المستشفى، تم استخدام جهاز الصدمات القلبية، حيث تلقّى شرفين صدمتين كهربائيتين لإنعاش قلبه. وبعد لحظات، نُقل على الفور إلى قسم الطوارئ، حيث تلقى صدمة ثالثة وتم تفعيل رمز الطوارئ "كود أزرق". خلال ثوانٍ، تحرّك فريق طبي متكامل من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وطب القلب بهدف واحد: إنقاذ حياة شرفين.
تبيّن لاحقًا أنه يعاني من نوبة قلبية حادة (STEMI سفلي حاد) مصحوبة برجفان بطيني – وهو اضطراب خطير وفوضوي في نظم القلب. تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وتثبيت حالته الطبية، قبل نقله إلى مختبر قسطرة القلب لإجراء التدخل العلاجي اللازم، حيث أظهرت الفحوصات انسدادًا حرجًا في ثلاث من الشرايين التاجية الرئيسية. وتم إدخال أربع دعامات دوائية (DES) لإعادة تدفق الدم، مما أنقذ عضلة القلب في اللحظة الأخيرة.
وقد أذهل تعافي شرفين جميع من شاركوا في إنقاذه. فمن حالة اللاوعي التام على النقالة إلى خروجه ماشيًا من المستشفى بعد أيام فقط، تحوّلت قصته إلى شهادة حيّة على قوة الاستجابة السريعة، والدقة الطبية، وشجاعة من لا يتردد في اتخاذ القرار.
وقال الدكتور نيراج متأملًا في التجربة:
"لو مررت من هناك بعد دقيقة واحدة فقط، لربما فقدناه. لم يكن مجرد توقيت جيّد، بل مثال حي على ما يمكن تحقيقه عندما يتصرّف الفريق بسرعة، ويعمل بروح واحدة، ولا يستسلم أبدًا. ويعزز الوعي بأهمية الكشف الدوري عن صحة القلب، حتى لمن لا يشعرون بأية أعراض."
أما شرفين، فقد غادر المستشفى ليس فقط كأحد شهود الأمل في مواجهة الموت الصامت، بل كشاهد على أن النوبات القلبية قد لا تُنذر بقدومها، ولا تقتصر على كبار السن وحدهم. وتسرد قصته رسالة توعوية حول أهمية اليقظة، والاستعداد، وضرورة الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في اللحظة المناسبة، عندما تكون كل ثانية فارقة بين الحياة والموت.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا :
ما بدأ كيوم عادي تحوّل إلى لحظة مصيرية بين الحياة والموت بالنسبة لشرفين ساسيدهاران، المقيم في دبي والبالغ من العمر 36 عامًا، والذي انهار بشكل مفاجئ على بُعد خطوات فقط من مستشفى إن إم سي رويال في مجمع دبي للاستثمار (DIP). وبفضل سرعة بديهة طبيب صادف وجوده بالقرب من مدخل المستشفى، والتنسيق الفوري بين فرق الطوارئ، عاد شرفين إلى الحياة، وهو اليوم بصحة جيدة، في تعافٍ يُوصف بأنه أشبه بالمعجزة.
لم يكن لدى شرفين وقت حتى لطلب النجدة، فقد فقد وعيه فجأة، وتوقّف قلبه دون أي إنذار. ولكن القدر تدخّل في اللحظة المناسبة. إذ صادف أن الطبيب نيراج جوبتا، اختصاصي القلب التدخلي في مستشفى إن إم سي رويال، كان يمرّ بالقرب من مدخل المستشفى عندما لاحظ تجمعًا صغيرًا حول رجل ممدد بلا حراك على الأرض. دون تردد، بادر إلى تقييم الموقف، وطلب المساعدة الطبية الفورية.
على الرصيف خارج المستشفى، تم استخدام جهاز الصدمات القلبية، حيث تلقّى شرفين صدمتين كهربائيتين لإنعاش قلبه. وبعد لحظات، نُقل على الفور إلى قسم الطوارئ، حيث تلقى صدمة ثالثة وتم تفعيل رمز الطوارئ "كود أزرق". خلال ثوانٍ، تحرّك فريق طبي متكامل من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وطب القلب بهدف واحد: إنقاذ حياة شرفين.
تبيّن لاحقًا أنه يعاني من نوبة قلبية حادة (STEMI سفلي حاد) مصحوبة برجفان بطيني – وهو اضطراب خطير وفوضوي في نظم القلب. تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وتثبيت حالته الطبية، قبل نقله إلى مختبر قسطرة القلب لإجراء التدخل العلاجي اللازم، حيث أظهرت الفحوصات انسدادًا حرجًا في ثلاث من الشرايين التاجية الرئيسية. وتم إدخال أربع دعامات دوائية (DES) لإعادة تدفق الدم، مما أنقذ عضلة القلب في اللحظة الأخيرة.
وقد أذهل تعافي شرفين جميع من شاركوا في إنقاذه. فمن حالة اللاوعي التام على النقالة إلى خروجه ماشيًا من المستشفى بعد أيام فقط، تحوّلت قصته إلى شهادة حيّة على قوة الاستجابة السريعة، والدقة الطبية، وشجاعة من لا يتردد في اتخاذ القرار.
وقال الدكتور نيراج متأملًا في التجربة:
"لو مررت من هناك بعد دقيقة واحدة فقط، لربما فقدناه. لم يكن مجرد توقيت جيّد، بل مثال حي على ما يمكن تحقيقه عندما يتصرّف الفريق بسرعة، ويعمل بروح واحدة، ولا يستسلم أبدًا. ويعزز الوعي بأهمية الكشف الدوري عن صحة القلب، حتى لمن لا يشعرون بأية أعراض."
أما شرفين، فقد غادر المستشفى ليس فقط كأحد شهود الأمل في مواجهة الموت الصامت، بل كشاهد على أن النوبات القلبية قد لا تُنذر بقدومها، ولا تقتصر على كبار السن وحدهم. وتسرد قصته رسالة توعوية حول أهمية اليقظة، والاستعداد، وضرورة الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في اللحظة المناسبة، عندما تكون كل ثانية فارقة بين الحياة والموت.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا :
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
رابطة إدارة المشاريع تعزز الشمولية في قطاع إدارة المشاريع المتنامي في الشرق الأوسط
جامعة الشارقة وIBM تطلقان إصداراً جديداً من تطبيق My FarmWell