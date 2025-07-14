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باندورا و داخل برج العرب تكشفان عن تعاونٍ حصري احتفالاً بالحرفية والأناقة والتراث العريق
(MENAFN- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت باندورا، دار المجوهرات العالمية، و "داخل برج العرب"، تجربة الجولة الاستكشافية الغامرة في أحد المعالم الأكثر شهرة في دبي، عن تعاونٍ فريد للاحتفاء بالحرفية والتراث والرحلة التي لا تُنسى ضمن عدسة الفخامة والعراقة التي يشتهر بها برج العرب جميرا. وفي قلب هذه الشراكة، يأتي إطلاق تعليقة حصرية من باندورا على شكل برج العرب مستوحاة من روعة التصميم المعماري الشهير للفندق وستكون قابلة للنقش لتمنح الضيوف تذكاراً مميزاً وفاخراً لجولتهم "داخل برج العرب".
يجمع هذا التعاون بين باندورا و"داخل برج العرب"، الاسمين العالميين في التصميم والتجارب لابتكار قطعة تتجاوز كونها مجرّد قطعة مجوهرات، لتعبّر عن المشاعر، والإحساس بالمكان، وأناقة لا يخبو ألقها مع الزمن.
هذا التعاون مصمم بعناية للارتقاء بتجربة الضيوف، و يكمّل بشكل مثالي جولة "داخل برج العرب" - الرحلة المنسقة التي تمتد من 60 إلى 90 دقيقة وتكشف عن القصص العريقة والفخامة المعمارية والتراث الثقافي الأصيل الذي يشكّل هوية برج العرب جميرا الشهير عالمياً، حيث يستمتع الضيوف بتجربة غنية بالتفاصيل تجمع بين التاريخ والأناقة والاستكشاف، بدءاً من حفاوة الاستقبال الإماراتية التقليدية والدخول الحصري إلى الجناح الملكي، ووصولاً إلى الإطلالات الخلّابة في الطابق 25 - ما يجعل الجولة فرصة مثالية للكشف عن التعليقة الجديدة المستوحاة من هذه الأجواء الغامرة والقيم المرتبطة بها.
أبدعت باندورا في صنع تعليقة برج العرب القابلة للنقش من الفضة الإسترلينية بنسبة 92.5%، مع تفاصيل المينا المُزخرفة يدوياً، بتصميمٍ يعكس شكل الشراع الأسطوري للبرج والذي يرمز إلى الروعة المعمارية لإمارة دبي وهويتها الفريدة. وبإمكان العملاء النقش حسب الطلب على الجهة الخلفية منها، لتصبح هذه القطعة تذكاراً شخصياً يحمل معانٍ عميقة لكل ضيف.
تتوفر التعليقة حصرياً في بوتيك داخل برج العرب، ومتاجر باندورا في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تُعرض التعليقة كجزء من تجربة جولة "داخل برج العرب" الاستكشافية، حيث يمكن للضيوف التعرف على مصدر إلهامها والمعاني الكامنة خلف إبداعها. ويترافق الكشف عن هذه القطعة المميزة مع تجارب تفاعلية داخل الفندق، تضفي طابعاً قصصياً فريداً على الزيارة ، ما يمنح الضيوف تجربة غامرة ومتكاملة تسلط الضوء على المهارة الحرفية لدار باندورا وعراقة برج العرب جميرا.
كما تشمل الشراكة تجارب تسوق منسقة بعناية وتركيبات رسائل تفاعلية داخل الفندق، تزيد تجربة الضيوف عمقًا وارتقاءً، وتجمع بين أناقة المجوهرات الراقية وفخامة الضيافة.
تمثّل هذه الشراكة بين باندورا وبرج العرب بداية رحلة واعدة تعيد تعريف مفهوم التذكارات وتضفي لمسة استثنائية على فن تقديم الهدايا ذات المعنى.
تتوفر تعليقة باندورا بالتعاون مع برج العرب جميرا في بوتيك داخل برج العرب عند شراء باقة الجولة + تعليقة باندورا على الإنترنت من خلال الموقع: insideburjalarabوفي متاجر باندورا بدءاً من الآن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة حساب باندورا على إنستاجرام @theofficialpandora والموقع الإلكتروني ae.pandora.net.
يجمع هذا التعاون بين باندورا و"داخل برج العرب"، الاسمين العالميين في التصميم والتجارب لابتكار قطعة تتجاوز كونها مجرّد قطعة مجوهرات، لتعبّر عن المشاعر، والإحساس بالمكان، وأناقة لا يخبو ألقها مع الزمن.
هذا التعاون مصمم بعناية للارتقاء بتجربة الضيوف، و يكمّل بشكل مثالي جولة "داخل برج العرب" - الرحلة المنسقة التي تمتد من 60 إلى 90 دقيقة وتكشف عن القصص العريقة والفخامة المعمارية والتراث الثقافي الأصيل الذي يشكّل هوية برج العرب جميرا الشهير عالمياً، حيث يستمتع الضيوف بتجربة غنية بالتفاصيل تجمع بين التاريخ والأناقة والاستكشاف، بدءاً من حفاوة الاستقبال الإماراتية التقليدية والدخول الحصري إلى الجناح الملكي، ووصولاً إلى الإطلالات الخلّابة في الطابق 25 - ما يجعل الجولة فرصة مثالية للكشف عن التعليقة الجديدة المستوحاة من هذه الأجواء الغامرة والقيم المرتبطة بها.
أبدعت باندورا في صنع تعليقة برج العرب القابلة للنقش من الفضة الإسترلينية بنسبة 92.5%، مع تفاصيل المينا المُزخرفة يدوياً، بتصميمٍ يعكس شكل الشراع الأسطوري للبرج والذي يرمز إلى الروعة المعمارية لإمارة دبي وهويتها الفريدة. وبإمكان العملاء النقش حسب الطلب على الجهة الخلفية منها، لتصبح هذه القطعة تذكاراً شخصياً يحمل معانٍ عميقة لكل ضيف.
تتوفر التعليقة حصرياً في بوتيك داخل برج العرب، ومتاجر باندورا في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تُعرض التعليقة كجزء من تجربة جولة "داخل برج العرب" الاستكشافية، حيث يمكن للضيوف التعرف على مصدر إلهامها والمعاني الكامنة خلف إبداعها. ويترافق الكشف عن هذه القطعة المميزة مع تجارب تفاعلية داخل الفندق، تضفي طابعاً قصصياً فريداً على الزيارة ، ما يمنح الضيوف تجربة غامرة ومتكاملة تسلط الضوء على المهارة الحرفية لدار باندورا وعراقة برج العرب جميرا.
كما تشمل الشراكة تجارب تسوق منسقة بعناية وتركيبات رسائل تفاعلية داخل الفندق، تزيد تجربة الضيوف عمقًا وارتقاءً، وتجمع بين أناقة المجوهرات الراقية وفخامة الضيافة.
تمثّل هذه الشراكة بين باندورا وبرج العرب بداية رحلة واعدة تعيد تعريف مفهوم التذكارات وتضفي لمسة استثنائية على فن تقديم الهدايا ذات المعنى.
تتوفر تعليقة باندورا بالتعاون مع برج العرب جميرا في بوتيك داخل برج العرب عند شراء باقة الجولة + تعليقة باندورا على الإنترنت من خلال الموقع: insideburjalarabوفي متاجر باندورا بدءاً من الآن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة حساب باندورا على إنستاجرام @theofficialpandora والموقع الإلكتروني ae.pandora.net.
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