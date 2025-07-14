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إطلاق اختبار بيرسون إكسبرس الجديد
(MENAFN- Sherpa Communications) إطلاق اختبار بيرسون إكسبرس الجديد
بالإضافة إلى آخر تحديث لاختبار بيرسون لتقييم اللغة الإنجليزية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يوليو 2025 – أعلنت بيرسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة (والمدرجة في بورصة فاينانشال تايمز تحت الرمز FTSE: PSON.L)، اليوم عن آخر تحديث لحلول تقييم واختبارات اللغة الإنجليزية التي تصممها الشركة. تشمل هذه التحديثات تحسيناتٍ على اختبار بيرسون للغة الإنجليزية وإطلاق اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية، وذلك بهدف الارتقاء بمشهد التقييمات الآمنة، الدقيقة والموثوقة. تؤكد هذه التحديثات التزام بيرسون بتحسين تجربة تقييم اللغة الإنجليزية للحكومات والجامعات والمتقدمين للاختبارات حول العالم.
أصبح إتقان اللغة الإنجليزية أمراً أساسياً لتحقيق التقدم الوظيفي والاقتصادي أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وجود أكثر من 30 مليون وافد في الشرق الأوسط. تولي المنطقة اهتماماً متزايداً لإتقان اللغة الإنجليزية، مدفوعةً بالطلب المتزايد على التعليم الدولي، سهولة التنقل حول العالم للعمل، والتحول الرقمي.
وفقاً لبيانات بيرسون، يعتبر 85% من المتعلمين أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق النجاح والنمو على الصعيد المهني. في المملكة العربية السعودية، يكسب الأشخاص القادرون على التحدث بالإنجليزية بطلاقة ما يصل إلى ضعف ما يكسبه أقرانهم. استجابةً لذلك، تُكثّف الجهات المعنية في المنطقة جهودها لتعزيز التدريب اللغوي الفعّال، وحلول التعلّم الرقمي، وتقييمات موحدة للقوى العاملة المستقبلية.
تحسينات على اختبار بيرسون للغة الإنجليزية
ابتداءً من أغسطس 2025، سيشمل اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية عنصرين جديدين في فئة المحادثة: "الاستجابة لموقف ما" و "تلخيص نقاش جماعي". تُقيّم هذه الإضافات بدقة كيفية تواصل الأفراد المتقدّمين للاختبار في مواقف الحياة الواقعية، مما يسلط الضوء على المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي والمهني.
كما أجرت بيرسون تحسينات وتعديلات على نموذج التقييم، بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي المُتقدّم الآن جنباً إلى جنب مع الخبراء البشريين للكشف بشكل أفضل عن الإجابات المُنسوخة أو غير الأصلية.
ولمساعدة المُتقدّمين للامتحان على تقديم أفضل أداء، صمّمت بيرسون موارد تحضيرية جديدة خصيصاً للنسخة المحدّثة من اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية، بما في ذلك اختبارات تدريبية مُسجّلة، ودورات تدريبية من خبراء معتمدين لاختبار بيرسون للغة الإنجلزيزية، وندوات عبر الإنترنت للمتقدّمين للامتحان، ومحتوى فيديو قيّم.
الحفاظ على موثوقية الأساسيات والمعايير الصارمة
ستظل الميزات الأساسية لاختبار بيرسون للغة الإنجليزية كما هي، فهو محوسب بالكامل مع قيام الذكاء الاصطناعي بتدوين النتائج بسرعة، عادةً في غضون يومين. ولا يزال الاختبار يحظى بثقة أكثر من 3,500 مؤسسة وملايين المتعلمين حول العالم.
نمو شبكة مراكز الاختبار العالمية
تواصل شبكة المراكز الآمنة الموثوق بها لاختبار بيرسون للغة الإنجليزية توسعها عالمياً، حيث تم افتتاح 30 مركز حتى الآن في عام 2025، ليبلغ إجمالي عدد المراكز 517 مركز. تدعم الافتتاحات الجديدة في كندا والصين وأستراليا والهند وفيتنام و 12 دولة أخرى هذا النمو في الأسواق الرئيسية للهجرة والدراسة في الخارج.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تقبل الجامعات الرائدة، بما في ذلك جامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة هيريوت-وات دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية كجزء من إجراءات القبول لديها.
ما هو اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية؟
استجابةً للطلب المتزايد على اختبار موثوق يسهل للطلبة الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة المشاركة فيه، بادرت بيرسون بإطلاق اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية، وهو تقييم إلكتروني جديد يهدف إلى توسيع نطاق وصول المهتمّين إلى فرصة لتقديم الاختبارات بصورة آمنة.
يُمكن إجراء الاختبار، الذي يستغرق ساعة واحدة، في أي وقت وفي أي مكان، مما يُوفر بديلاً اقتصادياً لمن لا يستطيعون الوصول إلى مركز اختبار. تتوفر النتائج في دقائق، مع تقرير مُعتمد يتم تسليمه في أقل من 48 ساعة.
تلبية متطلبات الجامعات
يلبي اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية الطلب المتزايد من الجامعات على تقييمات دقيقة وآمنة لإتقان اللغة الإنجليزية، حيث يمكن للمؤسسات التعليمية تحديد الدرجات باستخدام مقياس بيرسون العالمي لإتقان اللغة الإنجليزية والحصول على النتائج على نفس المنصة الآمنة المستخدمة في اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية.
وللمزيد من الشفافية والضمان، ستتلقى الجامعات عينات من الإجابات الشفهية والكتابية. تعزز خبرة بيرسون الممتدة لثلاثين عام من ميزات الأمان، والتي تشمل فحص الهوية والمعدات، والإشراف البشري، ومراقبة بيئة الاختبار بكاميرات مزدوجة.
وبمناسبة التحديثات الأخيرة والإطلاق الجديد، صرّحت شارون هيج، رئيس قسم تعلم اللغة الإنجليزية في بيرسون: "يشهد الطلب على التقييم عالي الجودة لمهارات اللغة الإنجليزية نمواً سريعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يسعى المتعلمون إلى الفرص التعليمية والمهنية أو الهجرة إلى الخارج. في بيرسون، نستثمر باستمرار في مستقبل التقييم، فنحن ندرك أن اختبارات اللغة الإنجليزية يجب أن تعكس المهارات اللازمة للنجاح في البيئات الأكاديمية والمهنية، وأن تحقق نتائج جديرة بالثقة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة. نواصل الاستجابة لذلك من خلال تعزيز أمن الاختبارات وإضافة عناصر جديدة تعكس التواصل في الحياة الواقعية بشكل أفضل. ولأن هذه اللحظات تُغير حياة المتقدمين للاختبار، حرصنا على توفير أدوات تحضير جديدة لمساعدتهم على الشعور بالثقة والاستعداد ليوم الاختبار."
مساعدة المزيد من المتعلمين
تُلبي أحدث استثمارات بيرسون الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للحكومات والمؤسسات التعليمية والمتعلمين حول العالم، كجزء من برنامج بيرسون المستمر للابتكار والتطوير. تدخل تحسينات اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية حيز التنفيذ اعتباراً من 7 أغسطس 2025. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بيرسون.
ابتداءً من الربع الأخير من العام، سيوفر اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، على أن يتم طرحه لاحقاً في أسواق إضافية في عام 2026.
-انتهى-
بالإضافة إلى آخر تحديث لاختبار بيرسون لتقييم اللغة الإنجليزية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يوليو 2025 – أعلنت بيرسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة (والمدرجة في بورصة فاينانشال تايمز تحت الرمز FTSE: PSON.L)، اليوم عن آخر تحديث لحلول تقييم واختبارات اللغة الإنجليزية التي تصممها الشركة. تشمل هذه التحديثات تحسيناتٍ على اختبار بيرسون للغة الإنجليزية وإطلاق اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية، وذلك بهدف الارتقاء بمشهد التقييمات الآمنة، الدقيقة والموثوقة. تؤكد هذه التحديثات التزام بيرسون بتحسين تجربة تقييم اللغة الإنجليزية للحكومات والجامعات والمتقدمين للاختبارات حول العالم.
أصبح إتقان اللغة الإنجليزية أمراً أساسياً لتحقيق التقدم الوظيفي والاقتصادي أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وجود أكثر من 30 مليون وافد في الشرق الأوسط. تولي المنطقة اهتماماً متزايداً لإتقان اللغة الإنجليزية، مدفوعةً بالطلب المتزايد على التعليم الدولي، سهولة التنقل حول العالم للعمل، والتحول الرقمي.
وفقاً لبيانات بيرسون، يعتبر 85% من المتعلمين أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق النجاح والنمو على الصعيد المهني. في المملكة العربية السعودية، يكسب الأشخاص القادرون على التحدث بالإنجليزية بطلاقة ما يصل إلى ضعف ما يكسبه أقرانهم. استجابةً لذلك، تُكثّف الجهات المعنية في المنطقة جهودها لتعزيز التدريب اللغوي الفعّال، وحلول التعلّم الرقمي، وتقييمات موحدة للقوى العاملة المستقبلية.
تحسينات على اختبار بيرسون للغة الإنجليزية
ابتداءً من أغسطس 2025، سيشمل اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية عنصرين جديدين في فئة المحادثة: "الاستجابة لموقف ما" و "تلخيص نقاش جماعي". تُقيّم هذه الإضافات بدقة كيفية تواصل الأفراد المتقدّمين للاختبار في مواقف الحياة الواقعية، مما يسلط الضوء على المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي والمهني.
كما أجرت بيرسون تحسينات وتعديلات على نموذج التقييم، بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي المُتقدّم الآن جنباً إلى جنب مع الخبراء البشريين للكشف بشكل أفضل عن الإجابات المُنسوخة أو غير الأصلية.
ولمساعدة المُتقدّمين للامتحان على تقديم أفضل أداء، صمّمت بيرسون موارد تحضيرية جديدة خصيصاً للنسخة المحدّثة من اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية، بما في ذلك اختبارات تدريبية مُسجّلة، ودورات تدريبية من خبراء معتمدين لاختبار بيرسون للغة الإنجلزيزية، وندوات عبر الإنترنت للمتقدّمين للامتحان، ومحتوى فيديو قيّم.
الحفاظ على موثوقية الأساسيات والمعايير الصارمة
ستظل الميزات الأساسية لاختبار بيرسون للغة الإنجليزية كما هي، فهو محوسب بالكامل مع قيام الذكاء الاصطناعي بتدوين النتائج بسرعة، عادةً في غضون يومين. ولا يزال الاختبار يحظى بثقة أكثر من 3,500 مؤسسة وملايين المتعلمين حول العالم.
نمو شبكة مراكز الاختبار العالمية
تواصل شبكة المراكز الآمنة الموثوق بها لاختبار بيرسون للغة الإنجليزية توسعها عالمياً، حيث تم افتتاح 30 مركز حتى الآن في عام 2025، ليبلغ إجمالي عدد المراكز 517 مركز. تدعم الافتتاحات الجديدة في كندا والصين وأستراليا والهند وفيتنام و 12 دولة أخرى هذا النمو في الأسواق الرئيسية للهجرة والدراسة في الخارج.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تقبل الجامعات الرائدة، بما في ذلك جامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة هيريوت-وات دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية كجزء من إجراءات القبول لديها.
ما هو اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية؟
استجابةً للطلب المتزايد على اختبار موثوق يسهل للطلبة الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة المشاركة فيه، بادرت بيرسون بإطلاق اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية، وهو تقييم إلكتروني جديد يهدف إلى توسيع نطاق وصول المهتمّين إلى فرصة لتقديم الاختبارات بصورة آمنة.
يُمكن إجراء الاختبار، الذي يستغرق ساعة واحدة، في أي وقت وفي أي مكان، مما يُوفر بديلاً اقتصادياً لمن لا يستطيعون الوصول إلى مركز اختبار. تتوفر النتائج في دقائق، مع تقرير مُعتمد يتم تسليمه في أقل من 48 ساعة.
تلبية متطلبات الجامعات
يلبي اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية الطلب المتزايد من الجامعات على تقييمات دقيقة وآمنة لإتقان اللغة الإنجليزية، حيث يمكن للمؤسسات التعليمية تحديد الدرجات باستخدام مقياس بيرسون العالمي لإتقان اللغة الإنجليزية والحصول على النتائج على نفس المنصة الآمنة المستخدمة في اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية.
وللمزيد من الشفافية والضمان، ستتلقى الجامعات عينات من الإجابات الشفهية والكتابية. تعزز خبرة بيرسون الممتدة لثلاثين عام من ميزات الأمان، والتي تشمل فحص الهوية والمعدات، والإشراف البشري، ومراقبة بيئة الاختبار بكاميرات مزدوجة.
وبمناسبة التحديثات الأخيرة والإطلاق الجديد، صرّحت شارون هيج، رئيس قسم تعلم اللغة الإنجليزية في بيرسون: "يشهد الطلب على التقييم عالي الجودة لمهارات اللغة الإنجليزية نمواً سريعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يسعى المتعلمون إلى الفرص التعليمية والمهنية أو الهجرة إلى الخارج. في بيرسون، نستثمر باستمرار في مستقبل التقييم، فنحن ندرك أن اختبارات اللغة الإنجليزية يجب أن تعكس المهارات اللازمة للنجاح في البيئات الأكاديمية والمهنية، وأن تحقق نتائج جديرة بالثقة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة. نواصل الاستجابة لذلك من خلال تعزيز أمن الاختبارات وإضافة عناصر جديدة تعكس التواصل في الحياة الواقعية بشكل أفضل. ولأن هذه اللحظات تُغير حياة المتقدمين للاختبار، حرصنا على توفير أدوات تحضير جديدة لمساعدتهم على الشعور بالثقة والاستعداد ليوم الاختبار."
مساعدة المزيد من المتعلمين
تُلبي أحدث استثمارات بيرسون الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للحكومات والمؤسسات التعليمية والمتعلمين حول العالم، كجزء من برنامج بيرسون المستمر للابتكار والتطوير. تدخل تحسينات اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية حيز التنفيذ اعتباراً من 7 أغسطس 2025. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بيرسون.
ابتداءً من الربع الأخير من العام، سيوفر اختبار بيرسون إكسبرس للغة الإنجليزية في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، على أن يتم طرحه لاحقاً في أسواق إضافية في عام 2026.
-انتهى-
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