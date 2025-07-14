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أتش بي إي تطلق منصة جرين ليك إنتليجنس لتعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة
(MENAFN- mslgroup) أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن رؤيتها التحويلية والمبسطة لعمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة من خلال منصة جرين ليك إنتليجنس، وهو إطار عمل جديد قائم على الذكاء الاصطناعي الفاعل لإدارة العمليات الهجينة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الفاعل لعمليات تكنولوجيا المعلومات في جميع طبقات البنية التحتية تقريبًا، تعمل أتش بي إي على تحويل سحابة جرين ليك إلى سحابة هجينة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل.
تدخل المؤسسات اليوم عصرًا جديدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى جميعها لتسريع وتيرة الابتكار، إلا أن بعض التحديات مثل البنية التحتية القديمة، وتراكم الديون التقنية، وتعقيد إدارة البيئات الهجينة تشكل عائقَا حقيقيًا لها. وإن التقاء الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات مع الذكاء الاصطناعي الفاعل، يمنح الشركات فرصة للتغلب على هذه التحديات القديمة وتطوير عملياتها ومؤسساتها.
وفي تعليقه على الرؤية الجديدة، قال أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أتش بي إي: "تُعيد أتش بي إي تصور تكنولوجيا المعلومات الهجينة بطريقة لا يمكن لأحد سوانا تنفيذها، حيث ننقل المؤسسات من عصر التعقيد الهجين إلى عصر العمليات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل". وأضاف: "رؤيتنا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الهجينة مدعومة بالذكاء الفاعل في جميع طبقات البنية التحتية، مما يُمكّن المؤسسات من تلبية طموحاتها الجريئة وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأداء والكفاءة في عمليات تكنولوجيا المعلومات".
تضع أتش بي إي رؤيتها لتحقيق البساطة القصوى في بيئات الحوسبة الهجينة من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل لعمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام جرين ليك إنتليجنس: يضع إطار عمل جرين ليك إنتليجنس الجديد للذكاء الاصطناعي الفاعل رؤية طموحة لتحويل تكنولوجيا المعلومات الهجينة من خلال نموذج تشغيل سحابي هجين مُوحّد مدعوم بعمليات الذكاء الاصطناعي الفاعل. وقد تم بناء هذه المنصة بالكامل ودمجها بإحكام ضمن حزمة تقنيات السحابة الهجينة الشاملة من أتش بي إي، لمعالجة مشاكل أعباء العمل المُنعزلة واليدوية، واكتشاف الأخطاء ومعالجة التأخيرات وسوء استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تخفيف العبء عن فرق تكنولوجيا المعلومات المُرهَقة. من خلال GreenLake Copilot يمكن الوصول إلى جرين ليك إنتليجنس التي ستنشر وكلاء ذكاء اصطناعي يحللون ويتواصلون في الوقت الفعلي عبر موارد التخزين والشبكات والحوسبة والمُحاكاة الافتراضية، بالإضافة إلى عمليات تكاليف السحابة الهجينة، والمراقبة، والاستدامة، وخدمات الأعمال.
أتش بي إي أروبا للشبكات تُحدث نقلة نوعية في عمليات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الشبكة الفاعلة الجديدة ومساعد الشبكة: استنادًا إلى إطار عمل جرين ليك إنتليجنس، تعمل أتش بي إي على دمج تقنية الشبكة الفاعلة ضمن نظام إدارة الشبكات السحابي الخاص بها، مركز أتش بي إي أروبا للشبكات. ومن خلال مساعد الشبكة الجديد الذي يعمل بواجهة حوارية متعددة الوسائط، يمكن لمركز أتش بي إي أروبا للشبكات تقديم تحليل دقيق لأسباب المشاكل الجذرية، مع حلول موجهة أو مؤتمتة لمشاكل الشبكات المُعقدة والأمان. وتعتمد أحدث تطورات أتش بي إي في مجال الشبكات على مجموعة من الوكلاء المُخصصين للشبكات، الذين يستفيدون من مجموعة من النماذج المُخصصة للشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُركّز على الأمان.
برنامج HPE OpsRamp يوسع نطاق مساعد العمليات الفاعل يساهم برنامج OpsRamp، الذي أُطلق عام 2024، في تمكين الأتمتة الفاعلة لعمليات تكنولوجيا المعلومات عبر بنية تحتية متكاملة، بهدف تسريع عملية الاكتشاف والمعالجة. وفي حين يحافظ البرنامج على الإشراف البشري المباشر، يوفر ميزات أساسية مثل القدرات الفاعلة، بما في ذلك المنتجات التفاعلية ومركز القيادة الفاعل الذي يوفر تنبيهات قائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإدارة الحوادث، وتحليل الأسباب الجذرية. ومن خلال جرين ليك إنتليجنس، يُعدّ برنامج OpsRamp للعمليات نظامًا فاعلاً متعدد المجالات، يسمح بتحليل الأسباب الجذرية، وتفسيرها، وتخطيط السعة، من خلال تنسيق أنظمة مثل الحوسبة، والشبكات، والتخزين، والمحاكاة الافتراضية، وطبقات البرامج الأخرى.
نظام HPE Alletra Storage MP X10000 يوفر قدرات تخزينية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل، مع دعم مُرتقب لخوادم بروتوكول السياق النموذجي: خلال معرض HPE Discover 2025 في لاس فيغاس، كشفت أتش بي إي عن دعمها لخوادم بروتوكول السياق النموذجي المُدمجة أصلًا في X10000، وعرضت التخزين المُدعّم بالذكاء الاصطناعي الفاعل. من خلال ربط جرين ليك إنتليجنس بوحدةX10000 عبر خوادم بروتوكول السياق النموذجي، تستطيع أتش بي إي تمكين المُطوّرين والمسؤولين عن تنظيم إدارة البيانات والعمليات باستخدام GreenLake Copilot أو واجهات اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، إن الدمج بين طبقة ذكاء البيانات المُدمجة في X10000 بوكلاء الذكاء الاصطناعي الداخليين والخارجيين يضمن تزويد سير عمل الذكاء الاصطناعي ببيانات غير مُهيكلة وذكاء قائم على البيانات الوصفية.
قدرات سحابية جديدة في جرين ليك قائمة على الذكاء الاصطناعي الفاعل
تعمل أتش بي إي على تحسين خدمات سحابة جرين ليك في مجال العمليات المالية والاستدامة، وتُضيف إمكانيات جديدة لتخطيط أعباء العمل وإدارة السعة. وستدمج هذه الخدمات ضمن إطار جرين ليك إنتليجنس.
• المُحسِّن الجديد لأعباء العمل والسعة يوفر حلاً موحدًا لإدارة أعباء العمل والأجهزة بطريقة مرنة ومستدامة وبأقل تكلفة ممكنة، ويشمل ذلك تقنيات الحوسبة والتخزين والشبكات من أتش بي إي، إلى جانب الآلات الافتراضية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة الموردين من جهات خارجية.
• تم توسيع نطاق تحليل الاستهلاك لمساعدة المؤسسات على التحكم بالتكاليف وضبطها، وتشمل الميزات الجديدة تنبيهات استباقية عن الحالات الشاذة في الإنفاق، وتصدير مواصفات التكلفة المفتوحة والاستخدام للعمليات المالية التي تسمح باسترداد التكاليف، وتعطي توصيات بضرورة إجراء تغييرات في البنية التحتية تُركز على التكلفة، مثل تقليص حجم الأجهزة الافتراضية وإيقاف تشغيلها.
• يقدم مركز HPE Sustainability Insight الآن تنبؤات استباقية بالاستدامة، بالإضافة إلى نمط خاص بمقدمي الخدمات المدارة يتضمن مؤشرات خاصة بالاستدامة مُصممة خصيصًا لرصد وتقليل البصمة الكربونية المتعلقة بالأجهزة.
أتش بي إي تسرع عملية إنشاء نموذج تشغيل سحابي هجين موحد مع برنامج HPE CloudOps
أتش بي إي تسهل عملية إنشاء نموذج تشغيل سحابي هجين موحد من خلال حزمة البرمجيات الجديدة HPE CloudOps، التي تجمع بين OpsRamp وHPE Morpheus Enterprise Software وHPE Zerto Software. تتوفر هذه التطبيقات البرمجية، بشكل مستقل أو كجزء من الحزمة، وتُوفّر إمكانيات الأتمتة، والتنظيم، والحوكمة، ونقل البيانات، وحماية البيانات، والمرونة السيبرانية عبر بنية تحتية متعددة الموردين والسحب وأعباء العمل.
تُقدّم خدمات أتش بي إي الآن خدمات مُحسّنة لتسريع عملية اعتماد CloudOps، تغطي دورة حياة العميل الكاملة منذ اليوم الأول، بدءًا من الاستشارات، مرورًا بالتخطيط والتنفيذ والتكامل وصولًا إلى التشغيل في اليوم الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر CloudOps كخدمة تُديرها أتش بي إي للعملاء، إلى جانب الخدمات الاحترافية الشاملة المُصممة لتبسيط اعتماد تقنيات عمليات السحابة، مما يُمكن للعملاء من تحسين مواردهم بسهولة عبر مُزوّدي خدمات سحابية مُتعددين.
أدوات وبرامج جديدة تُقدّم نهجًا استراتيجيًا مُبسّطًا لتحديث تكنولوجيا المعلومات الهجينة
تُقدّم أداة التقييم الجديدة HPE CloudPhysics Plus نهجًا شاملًا لتحديث تكنولوجيا المعلومات الهجينة، مع تحاليل وتوصيات مؤتمتة لتوزيع أعباء العمل، واستخدام الأصول، وتحديث البنية التحتية. تعتمد CloudPhysics Plus على قدرات تحليل المحاكاة الافتراضية التي تُوفّرها CloudPhysics، وتمتد لتشمل بيئات تشغيل محلية ومتعددة السحابات أو القائمة على السحب الأصلية، بما في ذلك Hyper-V، والأنظمة الأساسية، وKubernetes، وبيئات السحابة العامة. تتوفر أداة التقييم الجديدة مع تقييم مجاني من شركاء القنوات ومبيعات أتش بي إي.
جرين ليك تطلق برنامج HPE Cloud Commit الجديد، وهو نموذج شراء مرن يمنح عملاء جرين ليك فرصة القيام باستثمارات طويلة الأمد مع تنبؤ واضح بالتكلفة، وإمكانية الاستفادة من خصومات وخدمات وبرامج ذات قيمة مُضافة.
خدمات أتش بي إي المالية تسهل عملية تحديث الأنظمة الهجينة من خلال تقديم تمويل مرن
تقدم خدمات أتش بي إي المالية للشركات برنامج تمويل جديد بدون فوائد لحلول CloudOps، وأنظمة Morpheus وOpsRamp وZerto المستقلة، مما يسمح للعملاء بتوزيع التكاليف على مدى 3 سنوات، دون تكبد أي تكلفة إضافية. كما تُطلق خدمات أتش بي إي المالية برنامج تمويل جديد لمحفظة HPE Alletra Storage، بما في ذلك HPE Alletra Storage MP X10000 الذي يحقق وفورات تصل إلى 10% مقارنةً بطرق الشراء التقليدية، ولا يشمل أي دفعات خلال الشهرين الأولين. وتقدم خدمات أتش بي إي المالية أيضًا مجموعة واسعة من خدمات التمويل ودورة حياة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تسريع عملية تحديث الأنظمة الهجينة باستخدام خدمات أتش بي إي جرين ليك لإيقاف تشغيل التكنولوجيا بشكل مستدام.
تدخل المؤسسات اليوم عصرًا جديدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى جميعها لتسريع وتيرة الابتكار، إلا أن بعض التحديات مثل البنية التحتية القديمة، وتراكم الديون التقنية، وتعقيد إدارة البيئات الهجينة تشكل عائقَا حقيقيًا لها. وإن التقاء الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات مع الذكاء الاصطناعي الفاعل، يمنح الشركات فرصة للتغلب على هذه التحديات القديمة وتطوير عملياتها ومؤسساتها.
وفي تعليقه على الرؤية الجديدة، قال أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أتش بي إي: "تُعيد أتش بي إي تصور تكنولوجيا المعلومات الهجينة بطريقة لا يمكن لأحد سوانا تنفيذها، حيث ننقل المؤسسات من عصر التعقيد الهجين إلى عصر العمليات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل". وأضاف: "رؤيتنا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الهجينة مدعومة بالذكاء الفاعل في جميع طبقات البنية التحتية، مما يُمكّن المؤسسات من تلبية طموحاتها الجريئة وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأداء والكفاءة في عمليات تكنولوجيا المعلومات".
تضع أتش بي إي رؤيتها لتحقيق البساطة القصوى في بيئات الحوسبة الهجينة من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل لعمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام جرين ليك إنتليجنس: يضع إطار عمل جرين ليك إنتليجنس الجديد للذكاء الاصطناعي الفاعل رؤية طموحة لتحويل تكنولوجيا المعلومات الهجينة من خلال نموذج تشغيل سحابي هجين مُوحّد مدعوم بعمليات الذكاء الاصطناعي الفاعل. وقد تم بناء هذه المنصة بالكامل ودمجها بإحكام ضمن حزمة تقنيات السحابة الهجينة الشاملة من أتش بي إي، لمعالجة مشاكل أعباء العمل المُنعزلة واليدوية، واكتشاف الأخطاء ومعالجة التأخيرات وسوء استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تخفيف العبء عن فرق تكنولوجيا المعلومات المُرهَقة. من خلال GreenLake Copilot يمكن الوصول إلى جرين ليك إنتليجنس التي ستنشر وكلاء ذكاء اصطناعي يحللون ويتواصلون في الوقت الفعلي عبر موارد التخزين والشبكات والحوسبة والمُحاكاة الافتراضية، بالإضافة إلى عمليات تكاليف السحابة الهجينة، والمراقبة، والاستدامة، وخدمات الأعمال.
أتش بي إي أروبا للشبكات تُحدث نقلة نوعية في عمليات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الشبكة الفاعلة الجديدة ومساعد الشبكة: استنادًا إلى إطار عمل جرين ليك إنتليجنس، تعمل أتش بي إي على دمج تقنية الشبكة الفاعلة ضمن نظام إدارة الشبكات السحابي الخاص بها، مركز أتش بي إي أروبا للشبكات. ومن خلال مساعد الشبكة الجديد الذي يعمل بواجهة حوارية متعددة الوسائط، يمكن لمركز أتش بي إي أروبا للشبكات تقديم تحليل دقيق لأسباب المشاكل الجذرية، مع حلول موجهة أو مؤتمتة لمشاكل الشبكات المُعقدة والأمان. وتعتمد أحدث تطورات أتش بي إي في مجال الشبكات على مجموعة من الوكلاء المُخصصين للشبكات، الذين يستفيدون من مجموعة من النماذج المُخصصة للشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُركّز على الأمان.
برنامج HPE OpsRamp يوسع نطاق مساعد العمليات الفاعل يساهم برنامج OpsRamp، الذي أُطلق عام 2024، في تمكين الأتمتة الفاعلة لعمليات تكنولوجيا المعلومات عبر بنية تحتية متكاملة، بهدف تسريع عملية الاكتشاف والمعالجة. وفي حين يحافظ البرنامج على الإشراف البشري المباشر، يوفر ميزات أساسية مثل القدرات الفاعلة، بما في ذلك المنتجات التفاعلية ومركز القيادة الفاعل الذي يوفر تنبيهات قائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإدارة الحوادث، وتحليل الأسباب الجذرية. ومن خلال جرين ليك إنتليجنس، يُعدّ برنامج OpsRamp للعمليات نظامًا فاعلاً متعدد المجالات، يسمح بتحليل الأسباب الجذرية، وتفسيرها، وتخطيط السعة، من خلال تنسيق أنظمة مثل الحوسبة، والشبكات، والتخزين، والمحاكاة الافتراضية، وطبقات البرامج الأخرى.
نظام HPE Alletra Storage MP X10000 يوفر قدرات تخزينية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل، مع دعم مُرتقب لخوادم بروتوكول السياق النموذجي: خلال معرض HPE Discover 2025 في لاس فيغاس، كشفت أتش بي إي عن دعمها لخوادم بروتوكول السياق النموذجي المُدمجة أصلًا في X10000، وعرضت التخزين المُدعّم بالذكاء الاصطناعي الفاعل. من خلال ربط جرين ليك إنتليجنس بوحدةX10000 عبر خوادم بروتوكول السياق النموذجي، تستطيع أتش بي إي تمكين المُطوّرين والمسؤولين عن تنظيم إدارة البيانات والعمليات باستخدام GreenLake Copilot أو واجهات اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، إن الدمج بين طبقة ذكاء البيانات المُدمجة في X10000 بوكلاء الذكاء الاصطناعي الداخليين والخارجيين يضمن تزويد سير عمل الذكاء الاصطناعي ببيانات غير مُهيكلة وذكاء قائم على البيانات الوصفية.
قدرات سحابية جديدة في جرين ليك قائمة على الذكاء الاصطناعي الفاعل
تعمل أتش بي إي على تحسين خدمات سحابة جرين ليك في مجال العمليات المالية والاستدامة، وتُضيف إمكانيات جديدة لتخطيط أعباء العمل وإدارة السعة. وستدمج هذه الخدمات ضمن إطار جرين ليك إنتليجنس.
• المُحسِّن الجديد لأعباء العمل والسعة يوفر حلاً موحدًا لإدارة أعباء العمل والأجهزة بطريقة مرنة ومستدامة وبأقل تكلفة ممكنة، ويشمل ذلك تقنيات الحوسبة والتخزين والشبكات من أتش بي إي، إلى جانب الآلات الافتراضية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة الموردين من جهات خارجية.
• تم توسيع نطاق تحليل الاستهلاك لمساعدة المؤسسات على التحكم بالتكاليف وضبطها، وتشمل الميزات الجديدة تنبيهات استباقية عن الحالات الشاذة في الإنفاق، وتصدير مواصفات التكلفة المفتوحة والاستخدام للعمليات المالية التي تسمح باسترداد التكاليف، وتعطي توصيات بضرورة إجراء تغييرات في البنية التحتية تُركز على التكلفة، مثل تقليص حجم الأجهزة الافتراضية وإيقاف تشغيلها.
• يقدم مركز HPE Sustainability Insight الآن تنبؤات استباقية بالاستدامة، بالإضافة إلى نمط خاص بمقدمي الخدمات المدارة يتضمن مؤشرات خاصة بالاستدامة مُصممة خصيصًا لرصد وتقليل البصمة الكربونية المتعلقة بالأجهزة.
أتش بي إي تسرع عملية إنشاء نموذج تشغيل سحابي هجين موحد مع برنامج HPE CloudOps
أتش بي إي تسهل عملية إنشاء نموذج تشغيل سحابي هجين موحد من خلال حزمة البرمجيات الجديدة HPE CloudOps، التي تجمع بين OpsRamp وHPE Morpheus Enterprise Software وHPE Zerto Software. تتوفر هذه التطبيقات البرمجية، بشكل مستقل أو كجزء من الحزمة، وتُوفّر إمكانيات الأتمتة، والتنظيم، والحوكمة، ونقل البيانات، وحماية البيانات، والمرونة السيبرانية عبر بنية تحتية متعددة الموردين والسحب وأعباء العمل.
تُقدّم خدمات أتش بي إي الآن خدمات مُحسّنة لتسريع عملية اعتماد CloudOps، تغطي دورة حياة العميل الكاملة منذ اليوم الأول، بدءًا من الاستشارات، مرورًا بالتخطيط والتنفيذ والتكامل وصولًا إلى التشغيل في اليوم الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر CloudOps كخدمة تُديرها أتش بي إي للعملاء، إلى جانب الخدمات الاحترافية الشاملة المُصممة لتبسيط اعتماد تقنيات عمليات السحابة، مما يُمكن للعملاء من تحسين مواردهم بسهولة عبر مُزوّدي خدمات سحابية مُتعددين.
أدوات وبرامج جديدة تُقدّم نهجًا استراتيجيًا مُبسّطًا لتحديث تكنولوجيا المعلومات الهجينة
تُقدّم أداة التقييم الجديدة HPE CloudPhysics Plus نهجًا شاملًا لتحديث تكنولوجيا المعلومات الهجينة، مع تحاليل وتوصيات مؤتمتة لتوزيع أعباء العمل، واستخدام الأصول، وتحديث البنية التحتية. تعتمد CloudPhysics Plus على قدرات تحليل المحاكاة الافتراضية التي تُوفّرها CloudPhysics، وتمتد لتشمل بيئات تشغيل محلية ومتعددة السحابات أو القائمة على السحب الأصلية، بما في ذلك Hyper-V، والأنظمة الأساسية، وKubernetes، وبيئات السحابة العامة. تتوفر أداة التقييم الجديدة مع تقييم مجاني من شركاء القنوات ومبيعات أتش بي إي.
جرين ليك تطلق برنامج HPE Cloud Commit الجديد، وهو نموذج شراء مرن يمنح عملاء جرين ليك فرصة القيام باستثمارات طويلة الأمد مع تنبؤ واضح بالتكلفة، وإمكانية الاستفادة من خصومات وخدمات وبرامج ذات قيمة مُضافة.
خدمات أتش بي إي المالية تسهل عملية تحديث الأنظمة الهجينة من خلال تقديم تمويل مرن
تقدم خدمات أتش بي إي المالية للشركات برنامج تمويل جديد بدون فوائد لحلول CloudOps، وأنظمة Morpheus وOpsRamp وZerto المستقلة، مما يسمح للعملاء بتوزيع التكاليف على مدى 3 سنوات، دون تكبد أي تكلفة إضافية. كما تُطلق خدمات أتش بي إي المالية برنامج تمويل جديد لمحفظة HPE Alletra Storage، بما في ذلك HPE Alletra Storage MP X10000 الذي يحقق وفورات تصل إلى 10% مقارنةً بطرق الشراء التقليدية، ولا يشمل أي دفعات خلال الشهرين الأولين. وتقدم خدمات أتش بي إي المالية أيضًا مجموعة واسعة من خدمات التمويل ودورة حياة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تسريع عملية تحديث الأنظمة الهجينة باستخدام خدمات أتش بي إي جرين ليك لإيقاف تشغيل التكنولوجيا بشكل مستدام.
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