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"راك بنك" يفتتح مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة
(MENAFN- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يوليو 2025: افتتح "راك بنك" رسميًّا مراكزه المصرفية المتطوّرة من فئة "إيليت" (Elite) في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، في خطوة تُعزِّز التزامه بتقديم خدمات وتجارب مصرفية ذات طابع شخصي، تقوم على بناء علاقات متينة مع العملاء.
شهد الأسبوع الماضي مراسم الافتتاح الرسمي لمراكز "إيليت"، التي انطلقت بحفل قصّ الشريط بحضور رئيس مجلس إدارة "راك بنك" سعادة محمد عمران الشامسي، والرئيس التنفيذي للمجموعة راحيل أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين والعملاء المميّزين. أُقيم الحدث في مركز "إيليت" الجديد بدبي، الكائن في برج "ذا أوبس"، الذي يُعدّ أحد المعالم المعمارية البارزة في الإمارة.
تتّسم مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة بتصميم مدروس يوفّر تجربة راقية للعملاء الكرام، حيث تُشكّل هذه المساحات مراكز تواصل متكاملة تُجسِّد تركيز "راك بنك" المتجدّد على الثقة، والقرب من العملاء، والخبرة المالية المفصّلة على قياس احتياجاتهم.
تُقدِّم هذه المراكز خدمات إدارة العلاقات مع العملاء، وخدمات استشارية لإدارة الثروات، وغيرها من الخدمات المصرفية الحصرية، وذلك ضمن بيئة عصرية تركّز على احتياجات العميل وتُراعي تطلّعاته.
ويُمثّل افتتاح هذه المراكز محطة بارزة في مسيرة التحوّل الشامل التي ينتهجها "راك بنك"، والتي تركّز على الارتقاء بتجربة العملاء، لا سيّما لفئة عملاء "إيليت" التي تشهد نموًّا متسارعًا.
بات بإمكان عملاء "إيليت" لدى "راك بنك" الاستفادة من نموذج خدمة سلس وشخصي إلى أقصى حد في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
شهد الأسبوع الماضي مراسم الافتتاح الرسمي لمراكز "إيليت"، التي انطلقت بحفل قصّ الشريط بحضور رئيس مجلس إدارة "راك بنك" سعادة محمد عمران الشامسي، والرئيس التنفيذي للمجموعة راحيل أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين والعملاء المميّزين. أُقيم الحدث في مركز "إيليت" الجديد بدبي، الكائن في برج "ذا أوبس"، الذي يُعدّ أحد المعالم المعمارية البارزة في الإمارة.
تتّسم مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة بتصميم مدروس يوفّر تجربة راقية للعملاء الكرام، حيث تُشكّل هذه المساحات مراكز تواصل متكاملة تُجسِّد تركيز "راك بنك" المتجدّد على الثقة، والقرب من العملاء، والخبرة المالية المفصّلة على قياس احتياجاتهم.
تُقدِّم هذه المراكز خدمات إدارة العلاقات مع العملاء، وخدمات استشارية لإدارة الثروات، وغيرها من الخدمات المصرفية الحصرية، وذلك ضمن بيئة عصرية تركّز على احتياجات العميل وتُراعي تطلّعاته.
ويُمثّل افتتاح هذه المراكز محطة بارزة في مسيرة التحوّل الشامل التي ينتهجها "راك بنك"، والتي تركّز على الارتقاء بتجربة العملاء، لا سيّما لفئة عملاء "إيليت" التي تشهد نموًّا متسارعًا.
بات بإمكان عملاء "إيليت" لدى "راك بنك" الاستفادة من نموذج خدمة سلس وشخصي إلى أقصى حد في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
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