400 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لـكنز للتجارة الإلكترونية في 2026

MENAFN - Al-Borsa News) مع تصاعد المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية، تبرز منصة“كنز” كلاعب محلي طموح يسعى لإعادة تعريف تجربة التسوق الرقمي للمستهلك المصري، لا سيما في المحافظات والمناطق المهمشة رقميًا.

تأسست شركة“كنز” عام 2022 على يد فريق يسعى لتقديم حلول واقعية، موثوقة، وشاملة تعكس احتياجات السوق المحلي، سواء للمستهلكين أو البائعين.

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وفي حوار مع“البورصة”، كشف أحمد عاطف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، عن ملامح الاستراتيجية التوسعية ، ونموذجها الاقتصادي القائم على تمكين البائعين المحليين وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب التحديات التي واجهتها المنصة منذ انطلاقها، وخططها المستقبلية للنمو داخل مصر.

قال أحمد عاطف، إنه تم تأسيس الشركة منذ 3 اعوام انطلاقًا من رؤية طموحة عبر تصميم منصة محلية تلبي احتياجات المستهلك المصري الحقيقي، لا سيما في المحافظات.

وجاءت الفكرة من رصد فجوة في السوق، حيث لا يزال ملايين المصريين يفتقرون إلى تجربة تسوق إلكتروني ملائمة لواقعهم اليومي، سواء من حيث أسلوب العرض، أو اللغة، أو طرق الدفع، أو آليات التوصيل.

وتابع:” منذ اليوم الأول، حرصنا على أن تكون كنز، أكثر من مجرد منصة بيع وشراء، بل منظومة متكاملة تخاطب الأسرة المصرية، وتوفر لها باقة واسعة من المنتجات بأسعار مناسبة تعكس أولوياتها”.

أشار عاطف، إلى أن استراتيجية“كنز” تعتمد على رؤية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة المنصة كأوسع منصات التجارة الإلكترونية انتشارًا وتأثيرًا، مع تركيز محوري على المحافظات والمناطق التي لا تزال تعاني من فجوات رقمية ولوجيستية.

كما ترتكز رؤيتهم على ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة، أولًا: تطوير تجربة المستخدم وتوسيع قاعدة العملاء من خلال الدمج بين البساطة والابتكار.

وفيها يتم تصميم تجربة تسوّق إلكتروني محلية، بلغة مألوفة، وبمنتجات تعكس الاحتياجات اليومية للمستهلك المصري، وبأسعار عادلة تراعي قدراته الشرائية.

كما تعزز خيارات الدفع والتوصيل لتكون أكثر مرونة وواقعية، عبر إتاحة الدفع عند الاستلام، والتقسيط بالشراكة مع مؤسسات تمويلية وبنوك محلية، بما يسهل على شرائح واسعة دخول عالم التسوق الرقمي بثقة وسهولة.

والمحور الثاني، توسيع شبكة البائعين المحليين وتعزيز قدراتهم الرقمية نعمل على استقطاب آلاف البائعين من مختلف أنحاء الجمهورية، وتزويدهم بحلول رقمية مبسطة تمكنهم من إدارة أعمالهم دون تعقيد تقني.

فعبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام (بوصلة)، يمكنهم تتبع الطلبات، وإدارة المخزون، وتحليل سلوك العملاء. هذه الأدوات تعزز كفاءتهم التشغيلية وتفتح أمامهم افاقًا جديدة للنمو.

كما يسهم هذا التوسع في تنويع المعروض على المنصة، بما يلبي احتياجات وتفضيلات فئات مختلفة من المجتمع، من الباحثين عن الجودة العالية، إلى من يركزون على القيمة مقابل السعر.

والمحور الثالث، هو الاستثمار في البنية التحتية التقنية واللوجستية حيث تطور الشركة بنية تقنية قابلة للتوسع، تدعم نمو الأعمال وتحسن تجربة المستخدم، مع تركيز خاص على تعزيز خدمات التوصيل خارج القاهرة الكبرى، عبر شراكات استراتيجية مع مزودي خدمات محليين. كما ندمج التحليلات والذكاء الاصطناعي في عملياتنا لفهم سلوك العملاء بشكل أعمق، وتحسين قرارات التوريد والعرض.

قال عاطف، إن“كنز” تطمح إلى بناء منظومة تجارة إلكترونية مصرية 100% ، تحاكي الواقع، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتوفر تجربة رقمية عادلة، مريحة، وممتعة لكل بيت مصري.

وعن حجم استثمارات الشركة والنمو المستهدف في حجم الأعمال أوضح أنه منذ انطلاق“كنز” عام 2022، تمكّنوا من جذب استثمارات مبدئية من مجموعة من المستثمرين المحليين والإقليميين الذين يشتركون معهم في الرؤية ذاتها وهي بناء منصة تجارة إلكترونية مصرية تخاطب الواقع الفعلي للمستهلك وتقدم له تجربة رقمية موثوقة وشاملة.

وأوضح أن حجم الاستثمار في الشركة يشهد نمواً متواصلًا مع كل مرحلة توسع، ويوجه بشكل استراتيجي إلى ثلاثة مسارات رئيسة، أولها تطوير البنية التحتية التقنية للمنصة، وثانيا توسيع شبكة البائعين المحليين وتعزيز قدراتهم، وأخيرا تحسين تجربة المستخدم من حيث التصفح، الطلب، الدفع، والتوصيل.

أضاف عاطف أن“كنز” حققت العام الحالي نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، بلغ 4 أضعاف ما تحقق العام الماضي، وتتطلع إلى الوصول بحجم المبيعات إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.

كما تستهدف الشركة، في العام المقبل مضاعفة هذا الرقم أربع مرات إضافية ليصل إلى 400 مليون جنيه.

أما على صعيد النمو، فتستهدف“كنز” مضاعفة حجم أعمالها خلال الـ 12 ـ 18 شهرًا المقبلة، من خلال خطة تستند إلى عدة ركائز ، أولها النمو المستمر في قاعدة العملاء عبر حملات تسويقية ذكية وتجربة تسوق مخصصة تراعي أولويات المستهلك المصري من حيث اللغة، السعر، وسهولة الاستخدام.

وثانيا ، زيادة عدد البائعين النشطين على المنصة مع التركيز على التنوع الجغرافي والقطاعي.

وأخيرا توسيع نطاق المنتجات والفئات المعروضة لتلبية احتياجات أوسع شريحة من المستخدمين، ورفع متوسط قيمة الطلب من خلال تقنيات التوصية، وحزم المنتجات، والعروض الذكية.

وعن نية المنصة اضافة خدمات جديدة، أشار عاطف إلى أنه في“كنز”، يؤمنون أن بناء خدمات ناجحة يبدأ بالإنصات.

وتابع:” نحن نضع احتياجات العملاء والبائعين في قلب عملية التطوير، ونخصص مواردنا فقط لما نعلم يقينًا أنه سيضيف قيمة حقيقية لهم، سواء على مستوى التجربة، أو الكفاءة، أو النمو”.

وتعتمد الشركة على فهم عميق لطبيعة السوق المصري وسلوك المستهلك المحلي، الذي يثمن البساطة، والموثوقية، والتجربة التي تتحدث بلغته وتراعي أولوياته.

وفيما يتعلق بالفرص التي يرونها في السوق المصري، أشار إلى أن السوق المصري من أكبر أسواق المنطقة.

فرغم وجود أكثر من 60 مليون مستخدم للإنترنت، إلا أن نسبة انتشار التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 4% من إجمالي سوق التجزئة، مقارنة بأكثر من 20% في أسواق مجاورة مثل السعودية والإمارات ..و هذا التفاوت يكشف عن فجوة حقيقية وفرصة استراتيجية طويلة الأجل.

ووفقا للتقديرات، من المتوقع أن يتجاوز عدد المتسوقين الرقميين في مصر 30 مليون مستخدم بحلول عام 2026، وهو ما يعكس حجم الفرصة المتاحة إذا قدمت حلولا محلية حقيقية تتماشى مع احتياجات وتفضيلات المستخدم المصري.

وما يعزز هذه الفرصة أن عناصر البنية التحتية الرقمية واللوجستية أصبحت متوفرة بدرجة كبيرة، من تغطية الإنترنت الواسعة، إلى انتشار المحافظ الإلكترونية، وتحسن خدمات التوصيل، مما يجعل البيئة جاهزة لتبني حلول تجارة إلكترونية واسعة النطاق.

وحول عدد العملاء ، كشف عاطف أن عدد المستخدمين المسجلين على منصة“كنز” تجاوز 2.5 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 4 ملايين تحميل عبر مختلف أنظمة التشغيل، وكل ذلك خلال أقل من ثلاث سنوات منذ انطلاقنا.

أما عدد المحافظات التى يغطونها ، فأوضح أن“كنز” تخدم حاليًا جميع محافظات الجمهورية، مع التزام واضح بأن نكون منصة تجارة إلكترونية حقيقية لكل المصريين، وليس فقط لسكان المدن الكبرى.

ومن المؤشرات المهمة أن أكثر من 60% من حجم أعمال الشركة يأتي من خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يؤكد نجاحهم في الوصول إلى شريحة طالما كانت على هامش الاقتصاد الرقمي.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل مزيج من حملات تسويقية رقمية موجهة بعناية نحو المحافظات، وأنشطة ميدانية فعالة، وشراكات محلية على الأرض، واستثمارات مستمرة في تطوير شبكة التوصيل والخدمات اللوجستية

أما على صعيد التوسع، فتركيز فريق العمل في المرحلة المقبلة ، على توسع نوعي داخل المحافظات نفسها، أي الوصول إلى شرائح سكانية كانت بعيدة عن الاستفادة من التجارة الإلكترونية، سواء لأسباب جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية.

وتابع:” هدفنا ليس فقط التغطية الجغرافية الكاملة، بل خدمة المصريين أينما كانوا، بطرق تتناسب فعليًا مع واقعهم، وتقدم لهم تجربة تسوق سهلة، موثوقة، ومحلية الطابع”.

وحول ما إذا كانت هناك نية للتوسع خارجيًا ، أشار عاطف إلى أنه في الوقت الراهن، يركزون في“كنز” بشكل كامل على السوق المصري، باعتباره أحد أكبر وأكثر أسواق المنطقة.

وتابع:” نحن نؤمن أن مصر لا تزال مليئة بالفرص غير المستغلة، وأن النجاح الحقيقي يبدأ من بناء تجربة محلية متكاملة تستجيب بعمق لاحتياجات المستخدم المصري”.

ورفض عاطف استبعاد التوسع الإقليمي في المستقبل، مؤكدا:” ندرس بالفعل عددًا من الأسواق ذات الخصائص المتشابهة مع مصر، من حيث السلوك الاستهلاكي، البنية الاجتماعية، ومستوى النضج الرقمي”.

لكن رؤية الشركة للتوسع تقوم على الواقعية والجدوى طويلة الأجل، وليس على التسارع أو الحضور الرمزي.

وتابع:“نفضل في هذه المرحلة توجيه كل مواردنا وجهودنا نحو ترسيخ نموذج عمل قوي ومستدام في مصر، باعتباره السوق المرجعي الذي نؤسس عليه تجربتنا ومنظومتنا التقنية واللوجستية، قبل التفكير في التوسّع إلى أسواق جديدة.”

وعن التحديات التي واجهتهم؟ وكيف تغلبوا عليها، أشار عاطف إلى أن السوق المصري يتميز بمجموعة من التحديات الهيكلية التي تفرض على الشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التجارة الإلكترونية، التعامل معها بحلول مصممة بعناية تراعي الواقع المحلي.

من أبرز التحديات التي واجهتهم منذ اليوم الأول كانت فجوة الثقة في منصات التسوق الإلكتروني، وهذه الفجوة نتجت عن تجارب سلبية سابقة مر بها المستخدمون، سواء بسبب ضعف جودة المنتجات، أو تأخر التسليم، أو غياب الشفافية في آليات الإرجاع.

وقد أدركوا منذ البداية أن بناء الثقة هو حجر الأساس لأي علاقة طويلة الأمد مع العميل. ولمواجهة هذا التحدي الجوهري، اتخذوا عددًا من الخطوات الملموسة، منها سياسة إرجاع مرنة وواضحة.

كما أطلقوا منصة محتوى مرئي تظهر المنتجات قيد الاستخدام الفعلي، ما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا وثقة.

وكذلك عرض تقييمات وآراء المستخدمين بشفافية، وإبراز مراجعات العملاء السابقين كمرجع حقيقي وموثوق للمتسوقين الجدد.

وكان التحدي الآخر المرتبط بثقة السوق هو تعاملهم مع الواقع النقدي للمستهلك المصري، إذ لا يزال الدفع عند الاستلام هو الخيار الأول.

لذلك حافظوا عليه كخيار أساسي، مع تطوير حلول دفع مرنة مثل الشراء بالتقسيط، بالتعاون مع شركاء تمويليين محليين، ما وسع قاعدة المستخدمين ولبّى احتياجات شرائح أوسع.

أما على صعيد البائعين، كشف عاطف أنهم واجهوا تحديًا لا يقل أهمية وهو قلة الخبرة الرقمية لدى التجار المحليين، حيث لم يكن لغالبية البائعين وجود رقمي حقيقي عند انضمامهم للمنصة.

وللتغلب على ذلك، طوروا أداة“بوصلة” وهي لوحة تحكم رقمية سهلة الاستخدام، تتيح للتاجر إدارة الطلبات، تتبع المخزون، وتحليل الأداء، دون الحاجة إلى معرفة تقنية مسبقة.

وقد مكنت هذه الخطوات آلاف البائعين من دخول عالم التجارة الرقمية، وتحقيق نمو حقيقي ومستدام في مبيعاتهم.

وتابع:” في كنز ، لا ننظر إلى التحديات كعوائق، بل كفرص لفهم السوق بشكل أعمق، وتصميم حلول واقعية وفعالة”.

وعن رؤيته لمدى نمو نشاط الشركات الناشئة في مصر وهل تأثرت بالتغيرات الاقتصادية العالمية، أوضح عاطف أن مشهد الشركات الناشئة في مصر يشهد تحولًا جوهريًا في طبيعته وديناميكيته، نتيجة تداخل عوامل عدة، من تقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إلى تغيّر أولويات المستثمرين وأساليب التمويل في الأسواق الناشئة. فالسنوات الأخيرة شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة واستدامة نماذج الأعمال الناشئة في مصر.

وقد تراجع حجم الاستثمارات الجريئة عمومًا، وبدأت البيئة الاستثمارية تُعيد توجيه تركيزها نحو الشركات التي تملك جدوى تشغيلية واضحة وقدرة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية، لا تلك التي تعتمد على النمو السريع بأي ثمن.

وأكد أن المرحلة الحالية أصبحت أقل تساهلًا مع نماذج النمو السطحي، وأكثر تشجيعًا لبناء شركات واقعية، قابلة للتكيّف، وقادرة على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة في السوق المحلي.

وهذا التحول، رغم صعوبته، أسهم في نشوء جيل جديد من الشركات الناشئة يتمتع بقدر أعلى من النضج والانضباط المالي، ويركز على بناء منتجات تحل مشاكل حقيقية، وتلبّي احتياجات فعلية في السوق، بدلًا من التركيز فقط على استقطاب الاستثمارات.

ورغم التحديات، لا تزال هناك فرص واعدة للغاية في السوق المصري، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتعليم الرقمي.

هذه القطاعات تملك إمكانات نمو كبيرة إذا ما اقترنت بدعم تشريعي وتنظيمي يعزّز من استقرار البيئة التشغيلية.

ولفت إلى إيمانهم في“كنز” بأن النمو الحقيقي للشركات الناشئة لن يأتي من الخارج فقط، بل من الداخل، ومن قدرة الشركة على فهم واقع السوق، وتصميم حلول ذكية، وفعالة، ومستدامة تخدم الناس فعلًا.