جولة“الوئام العالمي” لووليانغيه تحطّ رحالها في سيشيل تجربة عطرية في“لؤلؤة المحيط الهندي”

MENAFN - TimesNewswire ) في الثامن من يوليو الجاري، انطلقت فعاليات جولة ((الوئام العالمي)) لووليانغيه في فيكتوريا، عاصمة سيشيل، في إطار فعالية التبادل الثقافي الدولي. وقد شاركت ووليانغيه بفعالية في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي بين الصين (مقاطعة سيتشوان) وسيشيل، تحت عنوان ((سيتشوان الرائعة – تيانفو الهادئة))، كما نظّمت فعالية تذوق ((جولة نبيذ سيتشوان العالمية))، لتعزيز الحوار الثقافي ومد جسور الصداقة عبر ثقافة البايجيو.

وخلال الفعالية، استعرضت الشركة مجموعة واسعة من منتجاتها المميزة، مثل سلسلة ووليانغيه الكلاسيكية، والجيل الثامن من ووليانغيه، وإصدار زي تشي دونغ لاي، وزجاجة الباندا الأيقونية. وفي الأمسية الخاصة بالتذوق، ألقى السيد تسنغ تسونغ تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة ووليانغيه، كلمة أكد فيها أن المشروبات الروحية الراقية تحمل لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتربط بين الشعوب من خلال الصداقة والتبادل الثقافي وتقاسم لحظات الفرح. وأضاف أن نبيذ سيتشوان يُجسد روعة التعايش والتناغم بين الإنسان والطبيعة، بفضل خبرة حرفية عريقة تجمع بين خمس حبوب أساسية - السورغم، الأرز، الأرز اللزج، الذرة، والقمح - وتخضع لمئات الخطوات الدقيقة، ما يضمن مذاقًا متوازنًا وفريدًا يجسد روح ((الوئام)) التي تتماشى مع تنوع ثقافة سيشيل. وأشار إلى أن سيتشوان باتت اليوم تحتضن مجموعة علامات تجارية بارزة تُعرف بـ((الزهور الذهبية الست))، ما يعزز مكانتها كمهد إنتاج البايجيو في الصين. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الفعاليات في توطيد الصداقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين وسيشيل.

وخلال الفعالية، قدمت ووليانغيه كوكتيل مبتكر يحمل اسم ((فايف غرينز روني))، الذي يعكس تمازج الروائح الشرقية مع فنون المكسولوجي الغربية، مما أضفى تجربة ذوقية فريدة عند دمجه مع الأطباق المحلية في سيشيل، لتشكّل سيمفونية نكهات غنية ومتنوعة. وبينما رفع الحضور كؤوسهم، استمتعوا بمشهد تناغمي يجمع تراث سيتشوان، جماليات الثقافة الصينية، وروح الضيافة في سيشيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة في سيشيل تمثل أول ظهور للجولة في القارة الإفريقية. فمنذ انطلاقتها في باريس عام 2023، جابت جولة ((الوئام العالمي)) أكثر من عشر دول ومناطق، من بينها نيوزيلندا، تشيلي، هونغ كونغ، البرازيل، فنلندا، الدنمارك، إيطاليا، والنمسا. وتواصل هذه الجولة رسالتها في ربط الشعوب عبر مفهوم ((الوئام))، وإثراء الحوار بين الحضارات، وترسيخ روابط الصداقة بين الصين والعالم. كما تُعد منصة أساسية لتعريف العالم بثقافة البايجيو الصينية، وتعكس ثقة العلامات التجارية الصينية في هويتها الثقافية، وتشكل نموذجًا ملهِمًا لتعزيز التفاهم والتقارب الإنساني.