بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق في أحد محلات الخضار داخل الحسبة المركزية للخضار والفواكه في إربد، مما أسفر عن أضرار مادية ، دون وقوع إصابات بشرية.



وقال صاحب محل الخضار والفواكه لـ"الوكيل الإخباري"، أن الحريق بسبب تماس بـ "كيبل كهربائي" (3 فاز ) مكشوف لا يغذي محله، مشيرًا إلى أن الكيبل يتبع لشركة كهرباء إربد.

وأضاف أن الشركة كانت قد أجرت صيانة للكابل بعد اندلاع الحريق، إلا أن الصيانة لم تكن كافية، وما يزال مكشوفا حتى الآن،مطالبا بإزالته بأسرع وقت.



وأشار أن شركة كهرباء إربد رفضت تعويض الأضرار التي تسبب بها الكابل، ما فاقم من الأعباء المالية المترتبة عليه.