المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الشبان مساء السبت بجروح متفاوتة، إثر سقوطهم من أرجوحة معلقة داخل مركز الألعاب الترفيهية "الفيريا" بمدينة مرتيل شمال المغرب، نتيجة خلل ميكانيكي مفاجئ تسبب في اختلال المقصورة وفقدان توازنها أثناء دورانها.



وأسفر الحادث عن سقوط ثلاثة شبان من ارتفاع ملحوظ، وسط حالة من الذعر بين الزوار. وسارعت فرق الشرطة والوقاية المدنية إلى المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في وقت تحدثت فيه مصادر عن إصابة خطيرة لأحد الضحايا، دون صدور بيان رسمي بعد حول عدد أو طبيعة الإصابات.



وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق لحظات ما بعد الحادث، ما زاد من حدة الصدمة بين الاشخاص ، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي فوري حول ملابسات الواقعة.



يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه موسم الاصطياف إقبالًا كبيرًا على المرافق الترفيهية بالمدينة، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف بشأن مدى التزام هذه الفضاءات بمعايير السلامة والصيانة.



وطالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتشديد الرقابة على حدائق الملاهي لضمان حماية الزوار، خصوصًا الأطفال والعائلات.

روسيا اليوم