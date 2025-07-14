المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة

المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة
وأسفر الحادث عن سقوط ثلاثة شبان من ارتفاع ملحوظ، وسط حالة من الذعر بين الزوار. وسارعت فرق الشرطة والوقاية المدنية إلى المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في وقت تحدثت فيه مصادر عن إصابة خطيرة لأحد الضحايا، دون صدور بيان رسمي بعد حول عدد أو طبيعة الإصابات.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق لحظات ما بعد الحادث، ما زاد من حدة الصدمة بين الاشخاص ، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي فوري حول ملابسات الواقعة.
يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه موسم الاصطياف إقبالًا كبيرًا على المرافق الترفيهية بالمدينة، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف بشأن مدى التزام هذه الفضاءات بمعايير السلامة والصيانة.
وطالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتشديد الرقابة على حدائق الملاهي لضمان حماية الزوار، خصوصًا الأطفال والعائلات.
روسيا اليوم
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