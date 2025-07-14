بريطانيا تستعد لاستضافة ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة بدعوة من الملك تشارلز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن قصر باكنغهام، أن ملك بريطانيا تشارلز سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة جديدة إلى بريطانيا تعد غير مسبوقة، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 سبتمبر.

وقال القصر في بيان إن "جلالة الملك سيستضيف الرئيس والسيدة ترامب في قلعة وندسور"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية حول الزيارة سيعلن عنها في الوقت المناسب.

وكان ترامب قد كشف الشهر الماضي أنه وافق على لقاء الملك تشارلز بعدما سلمه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسالة مكتوبة بخط اليد من الملك خلال لقائهما في المكتب البيضاوي.

ويعد ترامب أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضاف في زيارتين رسميتين للدولة من قبل ملك بريطاني.