بريطانيا تستعد لاستضافة ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة بدعوة من الملك تشارلز
وقال القصر في بيان إن "جلالة الملك سيستضيف الرئيس والسيدة ترامب في قلعة وندسور"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية حول الزيارة سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وكان ترامب قد كشف الشهر الماضي أنه وافق على لقاء الملك تشارلز بعدما سلمه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسالة مكتوبة بخط اليد من الملك خلال لقائهما في المكتب البيضاوي.
ويعد ترامب أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضاف في زيارتين رسميتين للدولة من قبل ملك بريطاني.
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