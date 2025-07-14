إصابات خطيرة.. دب بري يهاجم راعياً في العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض راعي أغنام لهجوم عنيف من دب بري في قرية أورە بمنطقة كاني ماصي الحدودية شمال محافظة دهوك، قرب الحدود التركية.



ووفقًا لموقع شفق نيوز، فقد فاجأ الدب الراعي في منطقة جبلية وعرة، حيث حاول الدفاع عن نفسه بوسائل بدائية، لكنه تعرض لعدة عضّات عميقة في مناطق متفرقة من جسده.



وتم نقل المصاب أولًا إلى المركز الصحي في كاني ماصي، ثم إلى مستشفى الطوارئ في دهوك نظرًا لخطورة حالته وحاجته إلى رعاية طبية متقدمة.

ارم نيوز