لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو نُشر مؤخرًا لمحة من داخل سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفاخرة من طراز "أوروس"، والتي بدت كمقصورة اجتماعات متنقلة على عجلات.



الفيديو الذي صوّره الصحفي الروسي بافيل زاروبين خلال رحلة عمل إلى مدينة تولياتي، يُظهر المقصورة الداخلية للسيارة، مزوّدة بإضاءة فاخرة ومساحة واسعة، حيث ظهر بوتين وهو يصفها بأنها "مريحة وكبيرة"، ويستخدمها للتواصل المباشر مع محاوريه لتوفير الوقت.



"أوروس"، وهي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، نتجت عن مشروع "كورتيج" الذي ينفذه معهد "نامي" الحكومي بدعم من صندوق "توازن" الإماراتي وشركة "سوليرز". وقد جُمعت تسميتها من كلمتي "أوروم" (ذهب باللاتينية) و**"روس"** (إشارة إلى روسيا).



وتشبه السيارة في تصميمها الخارجي سيارات فاخرة بريطانية مثل رولز رويس فانتوم، ما يعكس طموح موسكو في تطوير صناعة سيارات فاخرة وطنية ترقى للمنافسة العالمية.

ارم نيوز