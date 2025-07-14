403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
طقس صيفي اليوم وغدا وحار الاربعاء والخميس
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 14 تموز (بترا)-تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ الاربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار الجنوبية والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويكون الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ الاربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار الجنوبية والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويكون الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
تقرير إيراني: غارة إسرائيلية استهدفت بزشكيان بست قنابل