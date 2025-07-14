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طقس صيفي اليوم وغدا وحار الاربعاء والخميس

طقس صيفي اليوم وغدا وحار الاربعاء والخميس

2025-07-14 12:06:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تموز (بترا)-تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ الاربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار الجنوبية والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويكون الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

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