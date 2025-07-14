اليونيسف: أكثر من 5800 طفل يعانون من سوء التغذية في غزة خلال يونيو... ومجاعة تحصد أرواح عشرات الأطفال

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأحد، عن تشخيص إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.

وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إن من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل "ارتفاعًا متواصلاً للشهر الرابع على التوالي".

وأكدت اليونيسف أن "الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع"، محذرة من أن الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة على حياتهم في ظل مجاعة متفشية أودت بحياة الكثيرين، لا سيما من الأطفال، نتيجة حرب إبادة تتضمن تجويعًا ممنهجًا وحصارًا خانقًا.

وفي السياق ذاته، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، من تصاعد حاد في حالات سوء التغذية في القطاع، مؤكدة أن "حالات سوء التغذية في عياداتها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ مارس/آذار الماضي، جراء تشديد قوات الاحتلال الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية".

وأوضحت الأونروا أنه "منذ مارس، لم يُسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إنسانية" إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، وسط قيود مشددة على الإمدادات الطبية الأساسية.

وأضافت أن الطواقم الطبية في القطاع اضطرت إلى إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وسوء تغذية حاد، في ظل نقص الإمكانيات وانهيار النظام الصحي بفعل القصف المتواصل.

ويعيش قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث فقد أكثر من 1.5 مليون شخص منازلهم، وتوقفت غالبية الخدمات الصحية والإنسانية نتيجة التدمير ونفاد الموارد.