اليونيسف: أكثر من 5800 طفل يعانون من سوء التغذية في غزة خلال يونيو... ومجاعة تحصد أرواح عشرات الأطفال

اليونيسف: أكثر من 5800 طفل يعانون من سوء التغذية في غزة خلال يونيو... ومجاعة تحصد أرواح عشرات الأطفال
وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إن من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل "ارتفاعًا متواصلاً للشهر الرابع على التوالي".
وأكدت اليونيسف أن "الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع"، محذرة من أن الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة على حياتهم في ظل مجاعة متفشية أودت بحياة الكثيرين، لا سيما من الأطفال، نتيجة حرب إبادة تتضمن تجويعًا ممنهجًا وحصارًا خانقًا.
وفي السياق ذاته، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، من تصاعد حاد في حالات سوء التغذية في القطاع، مؤكدة أن "حالات سوء التغذية في عياداتها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ مارس/آذار الماضي، جراء تشديد قوات الاحتلال الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية".
وأوضحت الأونروا أنه "منذ مارس، لم يُسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إنسانية" إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، وسط قيود مشددة على الإمدادات الطبية الأساسية.
وأضافت أن الطواقم الطبية في القطاع اضطرت إلى إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وسوء تغذية حاد، في ظل نقص الإمكانيات وانهيار النظام الصحي بفعل القصف المتواصل.
ويعيش قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث فقد أكثر من 1.5 مليون شخص منازلهم، وتوقفت غالبية الخدمات الصحية والإنسانية نتيجة التدمير ونفاد الموارد.
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