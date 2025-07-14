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استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان

استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان

2025-07-14 12:04:53
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد صحفيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بمدينة غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 230 شهيدًا من أبناء الأسرة الصحفية.

وأفادت مصادر اعلامية بغزة بأن الزميل الصحفي حسام العدلوني استُشهد مع زوجته وثلاثة من أطفاله في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، فيما استُشهد الزميل الصحفي فادي خليفة في قصف مباشر بينما كان يتفقد منزله في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد الزميل أحمد أبو عيشة، مراسل قناة "فلسطين اليوم"، قبل ثلاثة أيام، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تواجده أمام منزله غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهتها، نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزملاء الشهداء، معتبرة استهدافهم جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الصحافة الفلسطينية، في محاولة متواصلة لإسكات الصوت الحر وتغييب الحقيقة.

وأكدت النقابة في بيان سابق أن "الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة."

وفي السياق ذاته، أعربت مراكز إعلامية دولية عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدلات استهداف الصحفيين في قطاع غزة، معتبرة أن الحرب الإسرائيلية الجارية شهدت "أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عامًا"، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيقات جدية في جرائم قتل الإعلاميين.

يُذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى58,026 شهيدًا، و138,520 مصابًا، وفق وزارة الصحة، في ظل وجود العديد من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإنقاذ بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع.

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