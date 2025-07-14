استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان

استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان
وأفادت مصادر اعلامية بغزة بأن الزميل الصحفي حسام العدلوني استُشهد مع زوجته وثلاثة من أطفاله في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، فيما استُشهد الزميل الصحفي فادي خليفة في قصف مباشر بينما كان يتفقد منزله في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ويأتي ذلك بعد استشهاد الزميل أحمد أبو عيشة، مراسل قناة "فلسطين اليوم"، قبل ثلاثة أيام، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تواجده أمام منزله غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
من جهتها، نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزملاء الشهداء، معتبرة استهدافهم جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الصحافة الفلسطينية، في محاولة متواصلة لإسكات الصوت الحر وتغييب الحقيقة.
وأكدت النقابة في بيان سابق أن "الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة."
وفي السياق ذاته، أعربت مراكز إعلامية دولية عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدلات استهداف الصحفيين في قطاع غزة، معتبرة أن الحرب الإسرائيلية الجارية شهدت "أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عامًا"، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيقات جدية في جرائم قتل الإعلاميين.
يُذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى58,026 شهيدًا، و138,520 مصابًا، وفق وزارة الصحة، في ظل وجود العديد من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإنقاذ بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع.
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