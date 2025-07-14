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اعلان صادر عن جامعة اليرموك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين ، عن حاجتها لتعيين عدد من الوظائف الشاغرة.
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