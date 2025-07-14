إقليم كردستان العراق يعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن إقليم كردستان العراق، فجر الاثنين، إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي من دون أن يتسبب في أضرار بشرية أو مادية.

وأفاد شهود عيان ، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية.

وذكرت المصادر لوكالة "شفق نيوز" أن صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرا واستمرت لدقائق متواصلة.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر شوهد يحلق فوق المنطقة.

روسيا اليوم