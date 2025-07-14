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100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!

100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!

2025-07-14 12:04:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تسقط أثناء حملها حجرا كبيرا، مما تسبب في تحطم جسر زجاجي مزدحم بالسياح وانهياره بالكامل.

لكن الحقيقة أن المشهد المروع هو عمل رقمي مصنع بالذكاء الاصطناعي! فأصل الفيديو يعود إلى حساب "ستيبان كوفيتش" (Stjepan Čović)، الذي يعرف نفسه كمبدع محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أرفق المنشور الأصلي على "إنستغرام"، الذي نشر في 10 يوليو 2025، تنويها واضحا يؤكد أن الفيديو "محاكاة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض ترفيهية"، مع عبارة: "هذا الفيديو غير حقيقي".
رغم ذلك، تداول الآلاف المقطع دون التطرق إلى كونه مزيفا، وحقق 100 مليون مشاهدة في يوم واحد ما أثار تخوفا وفضولا حول مدى مصداقية مثل هذه المحتويات في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfake).

روسيا اليوم

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