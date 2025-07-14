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دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل

دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل

2025-07-14 12:04:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تدعو النقابة العامة لأصحاب المخابز في المملكة أعضاء الهيئة العامة من اصحاب المخابز لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في مبنى النقابة العامة بعمان الكائن في منطقة عرجان.

وقالت النقابة ان الاجتماع يأتي من أجل انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة للدورة الخامسة عشر حسب المادة 32 و 34 و 36 من النظام الداخلي.

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