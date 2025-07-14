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تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

2025-07-14 12:04:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين، ليصبح الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يبقى حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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